Waze lancia avvisi di attraversamento ferroviario in diversi paesi

L’app di navigazione di proprietà di Google, Waze, ha annunciato oggi che sta espandendo gli avvisi di attraversamento ferroviario ad altri paesi, tra cui Regno Unito, Italia, Israele, Brasile, Messico e altri.

Secondo The Verge, la funzione di sicurezza è stata lanciata silenziosamente negli Stati Uniti, in Canada e in Belgio all’inizio di quest’anno. Abilitato per impostazione predefinita, gli avvisi vengono visualizzati nell’app Waze quando un conducente si avvicina a un passaggio a livello su una strada. La funzione può essere disabilitata nelle impostazioni in-app di Waze nei menù Visualizzazione Mappa> Rapporti> Attraversamento ferroviario> Avvisami durante la guida.

A titolo di curiosità sul navigatore Google, aggiungiamo anche che Google Maps tornerà su Apple Watch nelle prossime settimane. L’app supporterà i tempi di arrivo stimati e le indicazioni dettagliate quando si utilizzano destinazioni salvate come Lavoro o Casa. Altre destinazioni richiederanno, invece, l’avvio della navigazione su iPhone, con le indicazioni poi visualizzabili su “Apple Watch”.

Quanto a Waze, invece, ricordiamo che è disponibile gratuitamente su App Store per iPhone e iPad.

Per saperne di più su Waze potete fare riferimento agli approfondimenti che abbiamo pubblicato nel corso del tempo all’interno di questa sezione del nostro sito web.