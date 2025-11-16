Webcam a rischio, ecco come capire se qualcuno ti sta spiando: i consigli degli esperti

Un nuovo allarme riguarda un dispositivo molto utilizzato, il pericolo è che ci sia qualcuno che ti spii: cosa fare e come proteggersi

Il mondo della rete è purtroppo pieno di insidie e pericoli, tra truffe e altri generi di minacce, bisogna prestare molta attenzione. Tra le minacce più gravi c’è senza ombra di dubbio quella delle webcam spy, ovvero la possibilità che gli hacker riescano a spiare la vittima dalla fotocamere dello smartphone o dalla webcam del pc.

I cybercriminali riescono in questo modo a controllare i dispositivi a distanza, accedendo a una serie di informazioni utili, con tutti i rischi che questo comporta o anche. Per fortuna c’è un modo per comprendere se qualcuno ci sta spiando attraverso la webcam e c’è anche un sistema per prevenire quest’eventualità.

Webcam spy, cosa sapere e come proteggersi

Dopo le truffe, c’è un altro pericolo altrettanto insidioso legato ai dispositivi tecnologi ed è quello legato al fatto che qualcuno possa spiarci attraverso la webcam del computer o la fotocamera dello smartphone. L’obiettivo degli hacker è riuscire a ottenere informazioni importati da sfruttare per accedere a un conto bancario o altro, ma anche poter ricattare le vittime con informazioni o foto compromettenti.

Per questo è importantissimo tutelarsi da questa minaccia, sebbene ci sia già chi utilizza qualche tutela, è fondamentale sapere come accorgersi di essere spiati e come evitarlo. Ci sono alcuni “campanelli d’allarme” che potrebbero far accorgere che c’è qualcuno che ci sta spiando da una fotocamera o webcam. La spia della webcam potrebbe accendersi improvvisamente senza ragione, o nel caso dello smartphone il programma che usa la fotocamera, bisognerebbe effettuare sempre un accurato controllo di tutte le applicazioni e programmi che utilizzano la fotocamera o la webcam.

Qualora si riscontrino rallentamenti e comportamenti insoliti del dispositivo, bisogna sempre effettuare un controllo per tutte le applicazioni, si deve controllare che non ci siano immagini o video salvati senza autorizzazione. Alcuni malware, poi, possono celarsi dietro le estensioni dei browser, in questo caso se la spia della cam si attiva quando si apre il browser, bisogna subito rimuovere le estensione e se possibile effettuare anche una pulizia del computer.

Gli hacker, dunque, utilizzano malware per riuscire a insidiarsi nel computer e nello smartphone e prendono anche il controllo della webcam o dello smartphone. Come ci si può proteggere? Trattandosi di una minaccia concreta e alquanto pericolosa, bisogna affidarsi a misure di sicurezza molto efficaci, dunque software che il più delle volte sono a pagamento ed estendono la protezione anche alla webcam. Il primo passo che si può compiere è la configurazione della privacy, limitando quanto il più possibile i permessi delle applicazioni che possono accedere alle fotocamere, in più va fatto un controllo periodico del computer e dello smartphone, controllando anche il consumo di risorse e verificare che non ci siano connessioni sospette.