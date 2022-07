Weekend di offerte per i prodotti Dyson fino al 3 Luglio

Sarà un fine settimana ricco di offerte per Dyson, che sulla sua piattaforma propone aspirapolvere, e altre periferiche della linea in bundle con accessori in omaggio, anche del valore di oltre 100 euro. Ecco di che si tratta.

La prima delle offerte è sul noto aspirapolvere senza filo Dyson V15 Detect Absolute, il più potente ed intelligente della gamma, che fino al 3 luglio prossimo viene proposto con Floor Dok dal valore di 125 € inclusa. Per acquistarla con l’offerta potete cliccare direttamente a questo indirizzo.

Ancora, in offerta l’asciugacapelli Dyson Supersonic in edizione speciale rossa. Questa volta, abbinato nel bundle è presente il box dal valore di 60 € inclusa, con all’interno 5 accessori per lo styling, incluso il nuovo accessorio per il finish. Potete acquistarla direttamente a questo indirizzo.

Altro aspirapolvere della gamma in offerta è il modello Dyson Cyclone V10 senza filo. Si tratta di una periferica che consente di pulire a fondo la casa con la nuova spazzola Motorbar. Adesso, viene proposta al scontato di 379 €, cliccando direttamente a questo indirizzo.

Anche l’aspirapolvere senza filo Dyson V11 Extra è in sconto; propone una potente aspirazione Dyson per pulire a fondo la casa con la nuova spazzola Motorbar e viene proposta al prezzo speciale di 499€ a questo indirizzo.

Sempre per la linea di aspirapolvere senza filo c’è pure la Dyson V8 Extra, sempre con la nuova spazzola Motorbar, in grado di districare automaticamente peli e capelli dal rullo della spazzola. Ora al prezzo speciale di 299€ a questo link.

Passando ai condizionatori d’aria, in offerta il Dyson Purifier Cool Formaldehyde, ora con filtro extra dal valore di 75€ incluso. Si tratta di un prodotto due in uno: purificatore d’aria e ventilatore. Cattura polvere, allergeni e odori e distrugge la formaldeide. Clicca qui per acquistarlo.

Anche la piastra Dyson Corrale Edizione speciale rossa è in offerta, adesso con box e pettine dal valore totale di 80€ inclusi. Si tratta dell’unica piastra con lamine flessibili in lega di rame che si adattano per abbracciare i capelli. La trovate cliccando qui.

Ancora in offerta il purificatore ventilatore Dyson Pure Cool Me, che adesso viene venduto ad un prezzo speciale di 299€. Lo si trova cliccando qui.

Ultimo, non per importanza, il purificatore ventilatore Dyson Purifier Cool Autoreact (bianco/argento), che adesso viene proposto, fino al 3 luglio, al prezzo scontato di 549€. Cattura polvere, allergeni e odori. Si tratta di un purificatore d’aria che rimuove il 99,95% delle particelle ultrafini di dimensione fino a 0,1 micron. Potete acquistarlo a questo indirizzo.