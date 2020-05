Il lungo weekend su App Store con giochi e app tricolore

Questo weekend l’App Store si tingerà di verde, bianco e rosso, con tanti contenuti speciali dedicati all’Italia, creati da alcuni sviluppatori di app e giochi in onore della Festa della Repubblica. Questo il modo scelto dalla Mela per festeggiare il 2 giugno.

Tra i giochi che Apple ha scelto per festeggiare questa ricorrenza Cooking Fever. Il titolo a tema culinario si trasforma per l’occasione in un festival del carboidrato, con menù arricchiti con pasta e pizza, tipici piatti italiani, sale decorate con bandiere e palloncini tricolori, e la possibilità di sbloccare nuovi ristoranti e nuove ricompense. Il tutto accompagnato da uno sconto per avanzare nel gioco e sbloccare i vari ambienti, con priorità per quelli italiani.

Ancora, Tennis Clash, che in occasione della Festa della Repubblica, rende omaggio agli Italian Open di Roma. Con Tennis Clash il giocatore riuscirà ad eseguire un perfetto top spin a fil di rete, il tutto con un solo dito.

Anche Township è in piena Italian Week: un nuovo ristorante italiano ha aperto le sue porte ai giocatori che hanno raggiunto il livello 8 e successivi. Anche in questo caso il giocatore potrà servire piatti di pasta e altre specialità nazionali. Lo scopo del gioco sarà sempre quello di mantenere i cittadini felici. Solo questa settimana, i giocatori potranno caricare gratuitamente un treno o un cargo per commerciare con altre città, e non è tutto: ci sono anche offerte sui materiali di costruzione.

L’astinenza da calcio, quello reale, sta per terminare con l’imminente ripartenza della coppa Italia. Ancor prima, però, con Top Eleven il giocatore vestirà i panni di un allenatore. Per la Festa della Repubblica, il titolo ha aggiunto la possibilità di sbloccare abilità speciali per i giovani calciatori della Youth Academy. Per la prima volta, sarà anche possibile affrontare l’Italy Tour, in cui l’utente potrà sfidare le principali città calcistiche italiane in un viaggio attraverso la penisola e sbloccare stemmi e maglie in edizione limitata disponibili solo per questa occasione.

Tra le app non videoludiche, invece, April Coloring, che per l’occasione si vestirà con un look tutto tricolore e una speciale selezione di opere: l’utente potrà scegliere 10 disegni raffiguranti panorami italiani.

Storytel, per chi ama leggere, mette in evidenza, per l’occasione, una sezione dedicata al “Viaggio in Italia”, con una selezione di audiolibri i cui autori provengono dalle varie regioni italiane come Elena Ferrante per Napoli, Tiziano Scarpa per il Veneto, Dacia Maraini per la Sicilia. L’app offre 14 giorni di prova gratuita, quindi sarà possibile approfittarne.

Non solo audiolibri in questo weekend tricolore. Anche Karaoke One si veste a tema; non poteva del resto mancare una selezione di successi musicali nostrani che hanno fatto storia, come Felicità, Il ragazzo della via Gluck, Grande Grande Grande. Che festa sarebbe, senza un po’ di karaoke? In occasione della Festa della Repubblica, infatti, l’utente troverà in homepage una speciale playlist che include le canzoni italiane che hanno fatto la storia.

Infine Mojo, nota app per i filtri animati e per gli elementi adatti ad ogni occasione: in questo caso tantissimi i contenuti celebrativi per la Festa della Repubblica, così da poter aggiungere la clip della propria giornata in piena modalità storyteller.