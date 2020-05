Powebank per tutti: tre soluzioni di Anker in offerta a partire da soli 19,99 euro

E’ il momento giusto per dotarsi di una powerbank di qualità e così ricaricare i dispositivi in mobilità. Oltre alla rima c’è anche lo sconto su ciascun modello, con prezzi a partire da soli 19,99 euro. Le tre batterie d’emergenza sono di Anker e ciascuna risponde ad una specifica esigenza: ecco cosa cambia tra una e l’altra e come acquistarle in promozione.

Anker PowerCore Slim 10000

E’ tra le più sottili e potenti che potete trovare in commercio in questo momento: i suoi mAh, 10.000, sono sufficienti per ricaricare un iPhone più di due volte completamente e grazie alle tecnologie PowerIQ e VoltageBoost lo fa alla massima potenza possibile. E’ inoltre certificata MultiProtect, il sistema di sicurezza a 11 punti di Anker che promette la giusta protezione per i dispositivi collegati.

E’ dotata di uscita USB-A tradizionale e doppio ingresso, microUSB oppure USB-C per una ricarica della batteria più rapida. In confezione trovate entrambi i cavi insieme ad una custodia per il trasporto. Con garanzia 18 mesi, costa 22 euro ma se inserite il codice YY3U7AAN nel carrello la pagate soltanto 19,99 euro.

Anker PowerCore+ 10000 con cavo USB-C integrato

Esteticamente simile alla precedente, come suggerisce il nome stesso ha la stessa capacità in mAh e quindi promette il medesimo numero di ricariche. Però ha un lato piatto con una superficie particolare che promette un’ottima aderenza dello smartphone, che può essere adagiato direttamente sopra.

Inoltre è dotata di un cavetto lungo 6 centimetri con spina USB-C, in modo tale da poter ricaricare i dispositivi senza doversi ricordare di portarne uno con sé. Per di più usa la tecnologia Power Delivery per la ricarica rapida a 18W: allo stesso tempo ha anche una porta USB-C che consente di ripristinare totalmente l’energia della powerbank in appena 3,5 ore. Anche qui c’è il sistema MultiProtect. Costa 30 euro ma se inserite il codice 5DY76NR5 la pagate 23,99 euro spedizione compresa.

Anker PowerCore Essential 20000 PD

Se avete bisogno di maggiori ricariche, questa può essere una valida alternativa. Ha il doppio dei mAh, 20.000, quindi le ricariche complete e garantite di un iPhone sono almeno cinque. Può ricaricare anche due dispositivi insieme perché ha sia una presa USB-A che una USB-C. Quest’ultima può essere usata anche in ingresso, per ricaricare la powerbank stessa, mentre in uscita se usata da sola (senza quindi collegare un secondo dispositivo all’altra presa) eroga 18W e quindi può ricaricare i dispositivi a piena velocità.

Anche qui tecnologie Power Delivery, Qualcomm Quick Charge e MultiProtect per offrire il massimo in termini di prestazioni e sicurezza. Costa 46 euro ma con il codice NJZA7TK4 il prezzo scende a 31,99 euro. Spedizione compresa.