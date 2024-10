Western Digital My Passport da 2 TB: solo 75,27 euro

Pubblicità

Vi serve un disco portatile ad elevata capacità ad un prezzo eccellente? Su Amazon trovate ad un prezzo che non trovate altrove il Western Digital My Passport da 2 TB: 75,27 euro.

Questo HD non è studiato appositamente per Mac, ma è possibile formattarlo per renderlo compatibile nativamente con computer. Apple Le dimensioni davvero piccolissime (8X11 centimetri; spessore di 4 centimetri) lo rendono il disco fisso perfetto per chi ha un dispositivo con porta USB 3.

Il software è molto qualificato come nella tradizione Western Digital. L’unità My Passport è dotata del software WD Backup, che si può impostare per un avvio automatico in base alle proprie esigenze. Infine la funzione WD Security di WD Discovery aiuta a mantenere privati i file grazie a una password e alla crittografia hardware AES a 256 bit.

Non parliamo di un SSD ma di un disco che comunque è molto utile per tanti scopi, soprattutto per il back up di file che non hanno necessità di essere accessibili istantaneamente o di essere “lavorati” direttamente sul disco.

Questo disco è venduto e spedito da Amazon ed è quindi coperto da tutte le tradizionali garanzie del grande rivenditore online.

