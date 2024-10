Netflix e Prime Video dominano lo streaming in Italia

Pubblicità

JustWatch, guida al mondo di contenuti in streaming che aggrega film, serie TV ed eventi sportivi da centinaia di piattaforme di streaming in tutto il mondo, riferisce delll’analisi delle quote di mercato delle piattaforme di streaming ad abbonamento (SVOD) in Italia in riferimento al terzo trimestre 2024.

Le quote di mercato sono calcolate in base all’attività dei 2.2 milioni di utenti mensili di JustWatch in Italia, che include il cliccare su un’offerta di streaming, l’aggiungere un titolo alla propria watchlist o il contrassegnare un titolo come “visto”.

Netflix in testa, ma Prime Video si avvicina. Disney+ terzo incomodo

Il gigante dello streaming: Netflix resta in cima alle classifiche con quote 5 volte superiori a quelle di Now TV, ma Prime Video mantiene il secondo posto riducendo il distacco percentuale dalla vetta e allungando su altre piattaforme come Disney+, rispetto alla quale ha ben 10% in più.

Rispetto al secondo semestre, come sono cambiate le quote di mercato nel 2024 in Italia? Le piattaforme di streaming Prime Video e Disney+ registrano una crescita significativa del +1% fino a settembre. Al contrario, Paramount+ e Netflix hanno perso il -1% delle loro quote.

