Per il CEO Nvidia Elon Musk è sovrumano

La conferma attendibile che Elon Musk è sovrumano arriva da Jensen Huang: secondo il CEO Nvidia costruire un data center AI richiede da uno fino a quattro anni di lavoro, tempistiche per i comuni mortali che il boss di Tesla e X hanno ridotto a solamente 19 giorni.

In meno di un mese è stato installato e reso operativo il nuovo super computer del social X e dell’assistente Grok, un mega data center AI basato su ben 100.000 GPU Blackwell Nvidia H200. Da notare che questo è il secondo super computer xAI più potente al mondo annunciato da Musk in pochi mesi, visto il precedente di luglio composto da 100mila GPU Nvidia H100 della generazione precedente.

Huang spiega che dalla fase di progettazione iniziale fino all’accensione del super computer sono necessari fino a quattro anni, di cui tre per la pianificazione, più un altro anno per la spedizione delle componenti, l’installazione e la messa in funzione.

Ma anche tenendo come riferimento solamente l’ultimo anno necessario per spedizione e installazione, l’impresa di Elon Musk e X appare sorprendente pesino agli occhi del CEO Nvidia.

Elon Musk is super human.

What would take everyone else a year, only took him 19 days. pic.twitter.com/q51sM48lsu

— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) October 13, 2024