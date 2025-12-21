Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Curiosità Tech » WhatsApp, attenti a questo codice a 8 cifre: se lo ricevi, il tuo profilo è in pericolo
Curiosità Tech

WhatsApp, attenti a questo codice a 8 cifre: se lo ricevi, il tuo profilo è in pericolo

Di Francesca Testa
WhatsApp, attenti a questo codice a 8 cifre
WhatsApp, attenti a questo codice a 8 cifre-Macitynet.it

Attenzione a questa pericolosa truffa che sta circolando su Whatsapp: cosa succede se ricevi questo codice a 8 cifre. 

Le truffe sono una piaga che purtroppo è difficile arginare, a causa della sua profonda capillarità. Tuttavia, difendersi è possibile, informandosi e facendo attenzione a quei dettagli che possono smascherarla quasi nell’immediato. I truffatori adottano dei veri e propri sistemi di inganno ben rodati e architettati.

La cosa a cui è necessario prestare molta attenzione è l’urgenza, perché è ciò che porta molti utenti (anche chi crede che “non capiterà mai a me”) a cadere in trappola. Si punta a non far riflettere la vittima, ed è per questo, invece, che è necessario, al contrario, stare calmi e ragionare, non agendo impulsivamente.

Una delle ultime truffe che circolano su Whatsapp è altamente ingannevole, per cui, conoscere il modus operandi può essere utile per non farsi raggirare.

Se si riceve un codice a 8 cifre, bisogna fare davvero attenzione, perché potrebbe trattarsi di una truffa, ben studiata, a scopi malevoli.

Truffa del codice a 8 cifre, cosa devi fare se ricevi questi numeri e come tutelarsi al meglio

La truffa consiste nel rubare l’account Whatsapp del malcapitato, tramite il suddetto codice di 8 cifre.

WhatsApp, attenti a questo codice a 8 cifre
WhatsApp, attenti a questo codice a 8 cifre-Macitynet.it

L’utente, infatti, riceve tale codice e se lo inserisce o lo condivide, per i cybercriminali sarà un gioco da ragazzi sottrargli l’account. Tutto comincia con un messaggio che sembra innocuo, e che può arrivare sui social, messaggi Whatsapp o anche SMS.

Di solito, tra le esche preferite dei malviventi ci sono concorsi a premi, offerte di lavoro, sconti, regali, buoni, ecc. Il messaggio chiede di cliccare sul link e dare il proprio numero di cellulare. Ma il peggio arriva dopo: il malcapitato si vedrà recapitare un messaggio in cui si chiede di mettere un codice a 8 cifre per controllare la vincita oppure per terminare una determinata procedura.

Il codice, però, è quello di verifica dell’account Whatsapp: i delinquenti, infatti, cercano di accedere al profilo dell’utente e Whatsapp manda il codice di verifica al proprietario dell’account. Il malcapitato, truffato, lo immette e lo comunica. A quel punto, i ladri si impossessano dell’account e la vittima no può più recuperare né l’accesso né i contenuti che vi sono.

Di solito, i truffatori usano quell’account per truffare altre persone. Il pericolo è proprio che con quel profilo si colpiscano amici e conoscenti della vittima, che credono che il messaggio arriva da quella persona. Per tutelarsi, non bisogna mai condividere codici di verifica, non fidarsi di concorsi a premi o di offerte che sembrano offrire vantaggi eccezionali.

Attivare la verifica in due passaggi su WhatsApp, in modo da non avere problemi. Se si ipotizza una truffa del genere, è necessario disconnettere tutte le sessioni di WhatsApp Web, reinstallare l’app, chiedere un nuovo codice accesso e avvertire i contatti.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE PER I TUOI REGALI DI NATALE

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Accessori per MacBook Air questi sono quelli da comprare
Articolo successivo
L’AI rende davvero più facile creare codice o è solo una illusione?

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.