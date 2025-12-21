WhatsApp, attenti a questo codice a 8 cifre: se lo ricevi, il tuo profilo è in pericolo

Attenzione a questa pericolosa truffa che sta circolando su Whatsapp: cosa succede se ricevi questo codice a 8 cifre.

Le truffe sono una piaga che purtroppo è difficile arginare, a causa della sua profonda capillarità. Tuttavia, difendersi è possibile, informandosi e facendo attenzione a quei dettagli che possono smascherarla quasi nell’immediato. I truffatori adottano dei veri e propri sistemi di inganno ben rodati e architettati.

La cosa a cui è necessario prestare molta attenzione è l’urgenza, perché è ciò che porta molti utenti (anche chi crede che “non capiterà mai a me”) a cadere in trappola. Si punta a non far riflettere la vittima, ed è per questo, invece, che è necessario, al contrario, stare calmi e ragionare, non agendo impulsivamente.

Una delle ultime truffe che circolano su Whatsapp è altamente ingannevole, per cui, conoscere il modus operandi può essere utile per non farsi raggirare.

Se si riceve un codice a 8 cifre, bisogna fare davvero attenzione, perché potrebbe trattarsi di una truffa, ben studiata, a scopi malevoli.

Truffa del codice a 8 cifre, cosa devi fare se ricevi questi numeri e come tutelarsi al meglio

La truffa consiste nel rubare l’account Whatsapp del malcapitato, tramite il suddetto codice di 8 cifre.

L’utente, infatti, riceve tale codice e se lo inserisce o lo condivide, per i cybercriminali sarà un gioco da ragazzi sottrargli l’account. Tutto comincia con un messaggio che sembra innocuo, e che può arrivare sui social, messaggi Whatsapp o anche SMS.

Di solito, tra le esche preferite dei malviventi ci sono concorsi a premi, offerte di lavoro, sconti, regali, buoni, ecc. Il messaggio chiede di cliccare sul link e dare il proprio numero di cellulare. Ma il peggio arriva dopo: il malcapitato si vedrà recapitare un messaggio in cui si chiede di mettere un codice a 8 cifre per controllare la vincita oppure per terminare una determinata procedura.

Il codice, però, è quello di verifica dell’account Whatsapp: i delinquenti, infatti, cercano di accedere al profilo dell’utente e Whatsapp manda il codice di verifica al proprietario dell’account. Il malcapitato, truffato, lo immette e lo comunica. A quel punto, i ladri si impossessano dell’account e la vittima no può più recuperare né l’accesso né i contenuti che vi sono.

Di solito, i truffatori usano quell’account per truffare altre persone. Il pericolo è proprio che con quel profilo si colpiscano amici e conoscenti della vittima, che credono che il messaggio arriva da quella persona. Per tutelarsi, non bisogna mai condividere codici di verifica, non fidarsi di concorsi a premi o di offerte che sembrano offrire vantaggi eccezionali.

Attivare la verifica in due passaggi su WhatsApp, in modo da non avere problemi. Se si ipotizza una truffa del genere, è necessario disconnettere tutte le sessioni di WhatsApp Web, reinstallare l’app, chiedere un nuovo codice accesso e avvertire i contatti.