WhatsApp inizia il rilascio delle chat di gruppo di Comunità

Svelata nell’aprile scorso, la funzione WhatsApp che mira a trasformare le chat di gruppo in Comunità – Community – è adesso in fase di rilascio. L’obiettivo è consentire agli utenti di combinare le chat di gruppo “sotto un unico ombrello con una struttura che funzioni per loro”, afferma il CEO di Meta. Strumenti simili sono in lavorazione per Instagram e Facebook.

La funzione mira ad organizzare e rendere effettivamente più fruibili tutte quelle chat che hanno un minimo denominatore comune. Ad esempio un genitore può creare la comunità “Scuola” e metterci dentro tutte le chat che ne fanno parte. In questo modo anziché avere decine di chat e gruppi per ogni figlio, nella lista della pagina principale avrà soltanto una sezione dedicata all’argomento scuola e al suo interno tutte quelle chat che vengono così interpretate come sottogruppi all’interno dei gruppi.

Le chat di gruppo di comunità saranno disponibili per tutti gli utenti di WhatsApp nei prossimi mesi, anche se la funzione è al momento in fase di rilascio e risulta disponibile per un numero limitato di utenti. WhatsApp offrirà agli amministratori “nuovi potenti strumenti” per gestire le comunità, come la possibilità di trasmettere annunci a tutti i membri e poter scegliere quali gruppi includere.

La funzione Comunità suona un po’ come i gruppi di Facebook anche se con protezione della crittografia end-to-end. Inoltre, WhatsApp sta aggiungendo alcune nuove funzionalità ai gruppi, anche quelle che non sono collegate a una comunità. I sondaggi, ad esempio, stanno arrivando ai gruppi, così come il supporto per le videochiamate crittografate fino a 32 persone, che Meta ha testato nelle ultime settimane. Inoltre, i gruppi ora supportano fino a 1.024 utenti.

