Catena VEVOR in acciaio con lucchetto in sconto a 14,69 €

Se dovete proteggere veicoli e ingressi da furto e accesso indesiderato potete valutare l’acquisto della catena in acciaio di VEVOR, tanto più che in questo momento è in offerta a 14,69 € grazie ad un codice.

I punti di forza di questa catena sono diversi. Innanzitutto, la lunghezza: misura 2 metri, quindi a sufficienza per poter bloccare la ruota di una moto o il telaio di una bicicletta ad un lampione, ma anche per aggiungere un livello di sicurezza ad un cancello o un portone.

La sezione degli anelli poi è spessa 1 centimetro ed è di forma quadrata: secondo il produttore questa forma rende più difficile il taglio della catena rispetto a quelle con sezione tonda o esagonale.

Il nucleo del lucchetto e degli anelli della catena sono realizzati in rame puro mentre il resto è costruito in acciaio, con superficie zincata che indurisce il tutto e aumenta la resistenza alla ruggine, all’usura e alla formazione di batteri.

In aggiunta c’è una guaina protettiva in nylon che migliora la resistenza della catena del 60%, e previene la corrosione da azoto liquido.

Una qualità dei materiali che punta tutto a massimizzare la sicurezza ma che si paga nel peso, di 6,5 chilogrammi complessivi della catena e del lucchetto, che si sblocca attraverso una chiave disponibile in confezione in triplice copia.

La promozione

Questa catena in acciaio di VEVOR normalmente costa 53,65 € ma attualmente è attivo uno sconto del 49% che porta il prezzo a 27,53 €; tuttavia se inserite il codice EUCODE30EU nel carrello prima dell’acquisto riuscite a dimezzare nuovamente il prezzo finale, pagandola cioè soltanto 14,69 €. La promozione scade il 31 dicembre 2022.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.