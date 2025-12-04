WhatsApp, disattiva subito questa funzione: tutti possono vedere dove ti trovi in tempo reale

C’è una funzione di WhatsApp che andrebbe disattivata subito perché rappresenta un rischio concreto per la privacy degli utenti.

Negli ultimi mesi si è parlato spesso della gestione dei dati sensibili all’interno delle principali app di messaggistica, però quanto emerso di recente rischia davvero di riaprire il dibattito con toni molto più allarmanti.

Infatti l’esperto di informatica forense Elom Daniel ha evidenziato un aspetto che in pochi avevano considerato: i messaggi inviati tramite WhatsApp potrebbero contenere dati di geolocalizzazione nascosti, anche quando l’utente non ha mai condiviso volontariamente la propria posizione.

WhatsApp svela dove sei ma non te ne accorgi

Una rivelazione che ha lasciato più di qualcuno interdetto e che impone un’analisi tecnica seria. Il fenomeno si manifesta in presenza di un elemento chiave, cioè i servizi di localizzazione attivi sul telefono. Quando il GPS è attivo, il sistema operativo mantiene e gestisce coordinate, approssimazioni di posizione e metadati associati alle attività dell’utente.

Secondo Daniel, in uno scenario specifico, terze parti dotate di strumenti di analisi forense – come software professionali utilizzati su richiesta delle autorità o da tecnici specializzati – sarebbero potenzialmente in grado di recuperare le coordinate del mittente direttamente dal telefono del destinatario. Questo perché alcuni dati, pur non essendo visibili all’utente, potrebbero essere memorizzati nei metadati del dispositivo che riceve il messaggio.

Una dinamica simile, se confermata, aprirebbe un fronte molto delicato. Gli utenti credono di avere pieno controllo sulla condivisione della propria posizione, ma questo caso suggerisce che a livello di sistema esista una zona grigia nella gestione dei servizi di localizzazione. WhatsApp e Meta non hanno ancora chiarito il punto, però la prudenza non è mai troppa quando si parla di geolocalizzazione. Il rischio non riguarda soltanto la privacy in senso stretto, ma anche il potenziale utilizzo improprio di informazioni estremamente sensibili.

In attesa di un chiarimento ufficiale, la soluzione più semplice per proteggersi è disattivare completamente la geolocalizzazione. Si tratta di un’operazione immediata, sia su Android sia su iPhone, e garantisce che nessuna app possa raccogliere coordinate in background se non autorizzata esplicitamente.

Ecco come disattivare la funzione passo passo

Su Android il percorso è lineare. Bisogna aprire il menu Impostazioni , scorrere verso la voce Posizione e disattivare l’interruttore principale . In questo modo il sistema interrompe la raccolta dei dati GPS in tempo reale. Se si vuole avere un controllo ancora più preciso, si può entrare nella sezione relativa ai permessi delle app e verificare che WhatsApp non abbia accesso attivo né in uso né in background. Il sistema consente anche di impostare l’opzione “Consenti solo durante l’utilizzo”, ma quando il tema è la sicurezza totale è preferibile negare completamente il permesso.

Su iPhone il processo è altrettanto semplice. Basta aprire Impostazioni, selezionare Privacy e sicurezza e poi Localizzazione. A quel punto ci si trova davanti alla lista completa delle applicazioni installate. Cercando WhatsApp si può impostare il permesso su "Mai", evitando così che l'app possa interagire con i servizi GPS del dispositivo. Se si vuole disattivare del tutto la localizzazione a livello di sistema, è sufficiente togliere l'interruttore principale nella schermata iniziale del menu Localizzazione. Anche in questo caso il risultato è immediato.

È chiaro che disattivare la geolocalizzazione comporta qualche rinuncia, soprattutto per chi utilizza il telefono per navigazione, mappe o servizi che richiedono la posizione in tempo reale. Però, almeno fino a quando WhatsApp e Meta non avranno spiegato nel dettaglio cosa accade all’interno del sistema e perché potrebbero esistere metadati riconducibili alla posizione nel contenuto dei messaggi, questa scelta rimane la più prudente e ragionevole. La privacy non è un dettaglio tecnico, ma un equilibrio delicatissimo che va protetto con attenzione.