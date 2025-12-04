iOS 26, le Mappe Apple non si aggiornano a schermo bloccato. Come risolvere

Le Mappe di Apple, come Google Maps, dovrebbero aggiornarsi in background e indicare la prossima svolta anche quando lo schermo di iPhone è bloccato.

Tuttavia c’è chi segnala problemi in tal senso dopo l’aggiornamento a iOS 26: se siete tra questi e quindi le indicazioni non vengono annunciate correttamente o non si aggiornano, continuate a leggere questo articolo perché vi suggeriamo alcune le soluzioni che dovrebbero aiutarvi a risolvere il problema.

Aggiornate all’ultima versione di iOS 26

Prima di procedere oltre, aggiornate all’ultima versione del sistema operativo. Spesso infatti è sufficiente far questo per eliminare tutti quei bug che in genere vengono introdotti nelle prime versioni di iOS, e i problemi che riscontrate con Apple Maps potrebbero essere tra questi.

Andate su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software e installa l’ultima versione disponibile.

Attivate l’opzione “Le indicazioni attivano il dispositivo”

Se iPhone o Apple Watch con schermo bloccato non segnalano la prossima svolta, forse è perché non avete attivato questa funzione:

aprite l’app Impostazioni ;

; scorrete in fondo e selezionate il pannello App ;

; scorrete alla lettera M e cliccate su Mappe ;

; entrate nel pannello Indicazioni vocali ;

; attivate l’interruttore alla voce Le indicazioni attivano il dispositivo.

Come da titolo, questa opzione permette alle indicazioni vocali di attivare lo schermo quando il dispositivo è bloccato.

Attivate gli aggiornamenti in background per l’app Mappe

Per poter aggiornare le mappe in background assicuratevi che la funzione Aggiornamento app in background sia abilitata per le Mappe di Apple:

aprite l’app Impostazioni ;

; cliccate su Generali ;

; entrate nel pannello Aggiorna app in background ;

; attivate l’interruttore per l’app Mappe.

Assicuratevi anche che nella scheda in alto denominata Aggiorna app in background sia spuntata l’opzione Wi-Fi e dati cellulare.

Disattivate la modalità risparmio energetico

Modalità come Risparmio Energetico o la nuova Modalità Adattiva di iOS 26 possono interferire con il funzionamento in background delle app. Disattivatele.

Se non sapete come fare qui trovate le istruzioni per il risparmio energetico e per l’alimentazione adattiva.

Controllate la connessione Internet

Le Mappe di Apple necessitano di una connessione dati stabile per aggiornarsi, di conseguenza passaggi frequenti da 5G a LTE o connessioni deboli possono ritardare gli aggiornamenti. Assicuratevi che la connessione mobile sia attiva durante la navigazione.

Consentite all’app di accedere alla posizione

Controllate anche i permessi di localizzazione:

aprite l’app Impostazioni ;

; andate su Privacy e sicurezza ;

; cliccate su Localizzazione ;

; assicuratevi che l’omonimo interruttore sia attivo.

Scorrete poi in basso fino a rintracciare l’app Mappe dall’elenco, quindi:

assicuratevi che la spunta sia attiva su Mentre usi l’app o i widget ;

; attivate l’interruttore alla voce Posizione esatta.

Se l’app non dovesse comparire nei servizi di localizzazione, reinstallatela.

Riavvio forzato dell’iPhone

A mali estremi, estremi rimedi: a volte può capitare che un’app smetta di funzionare correttamente a causa di piccoli errori di sistema. Spegnete e riaccendete l’iPhone, e se non dovesse bastare allora eseguite un riavvio forzato.

Disattivate i widget CarPlay

Se il problema si verifica durante l’uso di CarPlay allora fate così:

andate su Impostazioni ;

; cliccate su Generali ;

; aprite la scheda CarPlay ;

; selezionate la vostra auto ;

; cliccate su Widget ;

; disattivate Mostra Widget.

Adesso riavviate sia l’iPhone che il sistema dell’auto e provate di nuovo.

Eliminate e reinstallate l’app

Se le soluzioni precedenti non funzionano provate anche questo: eliminate l’app Mappe, riavviate l’iPhone e reinstallatela dall’App Store.

Poi, al primo avvio, consentite l’accesso alla posizione e ai widget.

Aggiungete il widget su Home e Schermata Blocco

Dopo la reinstallazione, aggiungete il widget dell’app alla Home o alla Schermata di Blocco, quindi cliccateci sopra per aprire l’app e consentire l’accesso alla posizione: questo assicura che le notifiche funzionino correttamente.

Reimpostate le impostazioni di rete

Se il problema persiste:

Aprite l’app Impostazioni ;

; entrate su Generali ;

; selezionate la scheda Trasferisci o inizializza iPhone ;

; cliccate su Ripristina ;

; selezionate l’opzione Ripristina impostazioni di rete.

Questo resetterà Wi-Fi, VPN e altre connessioni ma senza cancellare i dati.

Usate temporaneamente un’app alternativa

Se neppure tutto questo dovesse risolvere allora considerate di usare altre applicazioni come Google Maps o Waze, almeno fino a quando Apple non rilascerà l’aggiornamento correttivo.

