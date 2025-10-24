WhatsApp, il trucco segreto per sfruttare al massimo la nuova funzionalità: ancora non lo sa nessuno

La maggior parte degli utenti ancora non ne è a conoscenza, ma c’è un modo per utilizzare il più possibile l’ultima funzione dell’app

WhatsApp starebbe per introdurre una novità che rivoluzionerà senza ombra di dubbio il modo di utilizzare quest’applicazione. C’è un trucco per poter sfruttare al massimo questa funzione, qualcosa che in pochissimi conoscono e che è una vera e propria svolta per il servizio di messaggistica istantanea.

Conoscerlo aiuterà ad avere diversi vantaggi, cosa fondamentale per chi utilizza molto l’applicazione di Meta e vuole conoscerne tutti i “segreti”.

Come utilizzare al meglio la nuova funzione WhatsApp, cosa si potrà fare

Non è un segreto che WhatsApp abbia deciso di fare un grande passo in avanti, cambiando le possibilità di accesso al servizio di messagistica. Se fino ad ora per poter accedere all’applicazione era fondamentale fornire un numero di telefono, attraverso il quale si riceveva un codice di verifica, presto le cose potrebbero cambiare.

Sembra, infatti, che Meta sia a lavoro per consentire l’utilizzo di username al posto dei numeri telefonici, sarebbe un ulteriore passo in avanti per tutelare ancora di più la sicurezza degli utenti. In questo modo il numero telefonico, infatti, non sarebbe pubblico, cosa che comunque comporta dei rischi, soprattutto considerata la crescita delle truffe online. Al momento questa funzionalità ancora non è stata rilasciata, ma ci sarebbe stato un primo utilizzo nella versione beta 2.24.18.2 di WhatsApp per Android e successivamente nella 2.25.29.14.

E’ indubbio che l’utilizzo di un username al posto del numero telefonico sia una maggiore tutela, non dovendo condividere informazioni riservate, l’utente potrà parlare con una moltitudine di contatti superiori. Inoltre potrebbero svilupparsi gruppi pubblici, proprio come avviene già su Telegram, aprendo nuove frontiere nell’universo WhatsApp.

Inoltre questa funzione aiuterà a ridurre i messaggi spam, visto che gli operatori telefonici hanno liste di numeri non di username. Questa funzionalità non sarebbe l’unica ideata da WhatsApp per prevenire i messaggi spam. Pare che l’applicazione stia valutando l’utilizzo di un pin personale che gli utenti dovranno digitare per riuscire a contattare un’altra persona tramite l’username. In questo modo si avrebbero due strumenti – username e pin – che rappresenterebbero una vera e propria barriera per gli operatori di telemarketing, che in questo modo non riusciranno a contattare un utente con offerte commerciali.

Sarebbe un grande passo in avanti per WhatsApp e i suoi utenti, un modo per migliorare enormemente l’esperienza di chi utilizza il servizio di messagistica.