Whatsapp, Instagram e Facebook difficoltà di accesso in tutto il mondo

Se non riuscite ad accedere a Whatsapp, Facebook e Instagram consolatevi, non siete gli unici. Da qualche decina di minuti i due servizi di Facebook sono inaccessibili in larga parte del mondo.

Le segnalazioni del “down” sono iniziate ad arrivare intorno alle 18 e si sono successivamente intensificate con il trascorrere dei minuti. Da quanto si pò vedere dalla mappa di Downdetector la zona più colpita per quanto riguarda Whatsapp è la Germania e la zona di Londra. Segnalazioni anche dal Nord Italia e in particolare dai grandi centri urbani. Ma per la particolare metodologia di raccolta dei dati (che sono poi segnalazioni dirette) la “heat map” di Downdetector si concentra dove maggiore è l’utilizzo delle applicazioni. A prima vista però, come detto, il down pare globale visto che si colorano aree del mondo come il Sud Africa e le grandi conurbazioni del Brasile e del Centro America.

Stesso destino sembra subire Instagram. Il malfunzionamento viene segnalato come particolarmente intenso nel Regno Unito, con picchi anche in Italia, Portogallo, Belgio Olanda e Germania si colorano le mappe dell’Europa dell’Est e India.

Al momento non è chiaro che cosa sia accaduto. Come accennato si tratta di due servizi forniti da Facebook che pure ha difficoltà similari. Dalla nostra posizione però sono solo Instagram e Whatsapp a non funzionare.