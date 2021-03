Teufel Cinebar 11, la soundbar tedesca con subwoofer orizzontale

Teufel, azienda berlinese apprezzata per sistemi audio di qualità e da poco sbarcata anche in Italia con il proprio negozio web, presenta la nuova generazione di soundbar, CINEBAR 11.

La soundbar più popolare del costruttore torna rinnovata con 8 driver a lunga escursione ad alte prestazioni, 8 amplificatori di potenza, subwoofer T6 downfire wireless posizionabile orizzontalmente e tecnologia proprietaria Dynamore. Per chi sceglie di acquistarla al lancio è disponibile un voucher di 40 euro per un periodo di tempo limitato.

Realizzata con un design elegante ed equilibrato, Teufel CINEBAR 11 è pensata per offrire elevate prestazioni in termini di resa sonora, integrandosi con gli ambienti di casa. In un’altezza di soli 6 centimetri, CINEBAR 11 racchiude due tweeter da 20 mm e sei altoparlanti midrange da 45 mm, in grado di riprodurre suono dettagliato e intenso con una potenza complessiva di 150 Watt.

Per garantire la massima versatilità in termini di setup, Teufel ha progettato il nuovo subwoofer downfire wireless da 6 pollici per soli 12 cm di larghezza che può essere posizionato anche orizzontalmente, ad esempio sotto a un divano riducendo al minimo gli ingombri. Ad assicurare un surround virtuale ancora più panoramico ci pensa invece Dynamore, tecnologia proprietaria di casa Teufel che sfrutta i diffusori a emissione laterale per ampliare la spazialità del suono e avvolgere lo spettatore.

«Il nome, il design di base e il prezzo sono rimasti gli stessi per CINEBAR 11» spiega Julian Theiselmann, Head of Products and Markets di Teufel. «Tutto il resto lo abbiamo ripensato, riprogettato e migliorato». La nuova generazione di CINEBAR 11 è significativamente più potente e assicura un suono perfetto anche negli ambienti più ampi.

Per gli utenti più esigenti, inoltre, Teufel CINEBAR 11 è ora espandibile con gli altoparlanti posteriori Teufel EFFEKT per un suono surround 4.1. Anch’essi wireless e dotati di un elaborato sistema a 2 vie con ampia irradiazione del suono e driver midrange a lunga distanza, Teufel EFFEKT in abbinamento a CINEBAR 11 permettono di far compiere al proprio salotto un passo ancor più deciso verso l’Home cinema.

Teufel ha dotato CINEBAR 11 di modalità di collegamento versatili in grado di assecondare al meglio gli utilizzi di una soundbar di ultima generazione. A partire dal Bluetooth 5.0 con aptX per la trasmissione wireless in alta qualità di musica da smartphone, tablet, computer o notebook. La tecnologia NFC integrata, infatti, consente una connessione agevole con qualsiasi dispositivo sorgente.

Per il collegamento al televisore, CINEBAR 11 dispone di HDMI 2.0a (1 IN e 1 OUT) con HDCP 2.2, 4K Pass-Through, HDR, Dolby Vision, 3D, supporto ARC per connessione semplice tramite cavo unico e CEC per il funzionamento con il telecomando del televisore. Completano gli ingressi un’entrata per cavo digitale ottico, per collegare ad esempio una console di gioco, e un ingresso AUX con jack da 3,55 mm.

Prezzi e disponibilità

La nuova CINEBAR 11 è disponibile sul sito ufficiale Teufelaudio.it nelle colorazioni bianco e nero al prezzo di 399,99 euro. In occasione del lancio Teufel offre un voucher sconto del valore di 40 euro sull’acquisto, una offerta valida ancora per pochi giorni. La CINEBAR 11 è anche disponibile come set – CINEBAR 11 “set 4.1” – in cui è inclusa una coppia di altoparlanti posteriori wireless EFFEKT, al prezzo complessivo di 699,99 euro. Diversi speaker e dispositivi audio Teufel sono disponibili anche da questa pagina di Amazon.