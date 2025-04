Dal 5 maggio Whatsapp cesserà di funzionare su questi tre vecchi iPhone

Se avete un vecchio iPhone — e con vecchio intendiamo davvero datato — segnatevi questa scadenza: dal 5 maggio 2025 WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni modelli. La notizia, pur non nuovissima, si inserisce nel solco delle interruzioni periodiche di supporto che l’app di Meta attua da tempo per mantenere la piattaforma aggiornata e sicura.

In passato WhatsApp ha già interrotto il supporto per dispositivi datati, sia su iPhone che su Android, come già successo. Ora tocca a tre altri iPhone.

Gli iPhone che resteranno senza supporto

In particolare WhatsApp (e anche WhatsApp Business), come detto dal 5 maggio, non sarà più disponibile su:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

La scelta di Meta (la società che controlla Whatsapp) non deriva da un problema di prestazioni hardware: questi modelli non possono aggiornarsi oltre iOS 12.5.7, mentre WhatsApp richiederà iOS 15.1 o successivo come requisito minimo per continuare a funzionare.

Chi possiede questi iPhone non avrà quindi modo di proseguire con l’app semplicemente aggiornando il sistema: sarà necessario cambiare dispositivo.

Perché WhatsApp abbandona i vecchi iPhone

Con questo passaggio Meta intende sfruttare le nuove API e le tecnologie avanzate disponibili a partire da iOS 15.

Continuare a supportare sistemi troppo vecchi significherebbe rallentare l’introduzione di novità, mantenere codice obsoleto e, soprattutto, esporsi a maggiori rischi di sicurezza.

Inoltre, secondo le analisi interne di Meta, la percentuale di utenti che usa ancora questi vecchi iPhone con WhatsApp è ormai molto bassa.

Chi invece possiede modelli più recenti, ma non ha ancora aggiornato iOS, potrà semplicemente aggiornare all’ultima versione disponibile e continuare a usare l’app senza problemi.

Come controllare se il vostro iPhone è a rischio

Il problema potrebbe riguardare anche chi ha un iPhone più recente ma non aggiornato.

Controllare la versione di iOS installata è semplicissimo:

Aprite Impostazioni > Generali > Info .

. Cercate la voce Versione Software.

Se avete iOS 15.1 o superiore, non dovete fare nulla.

Se invece avete una versione precedente, aggiornate subito tramite Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software.

Cosa succede a Whatsapp dopo il 5 maggio 2025

Se avete uno dei modelli interessati e non potete aggiornarlo a una versione compatibile, dal 5 maggio 2025:

WhatsApp smetterà di inviare e ricevere messaggi.

Potreste perdere l’accesso alle vostre chat e ai backup.

Non sarà possibile reinstallare o ripristinare l’app.

Se il vostro dispositivo non è compatibile con iOS 15.1, purtroppo l’unica soluzione sarà passare a un modello più recente.

Comprare un iPhone super low cost

Se qualcuno di chi legge volesse continuare ad usare un iPhone spendendo davvero molto poco (molto meno dei low cost di oggi come iPhone 16e o iPhone 15) dovrebbe considerare di farsi un giro dentro alla sezione ricondizionati di Amazon. Qui si possono comprare iPhone che garantiscono ancora una certa longevità come questo iPhone XR o questo iPhone 11 a prezzi molto economici.