I telefoni sui quali WhatsApp non funzionerà più nel 2023

Ogni anno WhatsApp aggiorna l’elenco dei dispositivi supportati e il 2023 su alcuni vecchi iPhone e dispositivi Android non sarà più possibile usare l’app di messaggistica istantanea e centralizzata.

Il sito GizChina fa notare che – dopo il 31 dicembre 2022 – saranno circa 50 i vecchi dispositivi non più supportati da WhatsApp. Tra i telefoni non più supportati ci sono gli iPhone 5 (presentato nel 2012) e gli iPhone 5c (presentato nel 2013) ma questa scelta non sorprende giacché WhatsApp non supporta più vecchissime versioni di iOS (e su iPhone 5 e iPhone 5c, al massimo gira iOS 10) e il requisito minimo è la presenza di iOS 12.

Android 4.1 Lollipop oppure iOS 12 sono i due sistemi operativi “limite” sui quali è ancora possibile far girare l’app. Tra i dispositivi Samsung che non potranno più eseguire l’app di messaggistica istantanea ci sono: Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite e Samsung Galaxy Xcover 2. Ci sono poi diversi dispositivi Huawei e LG, l’ HTC Desire 500, Lenovo A820 e LG Optimus, per un totale complessivo di 49 modelli.

WhatsApp spiega: “Al momento supportiamo e consigliamo l’uso dei seguenti dispositivi: Android con sistema operativo 4.1 e versioni successive, iPhone con versione iOS 12 e successive, KaiOS 2.5.0 e versioni successive, inclusi JioPhone e JioPhone 2”. E ancora: “Dispositivi e software sono soggetti a frequenti cambiamenti, pertanto rivediamo periodicamente quali sistemi operativi supportiamo ed eseguiamo gli aggiornamenti necessari.

Per decidere in quali casi interrompere il supporto, come tutte le altre società presenti nel settore tecnologico, ogni anno esaminiamo quali dispositivi e software sono meno recenti e contano il minor numero di utenti. Questi dispositivi potrebbero non avere gli aggiornamenti più recenti per la sicurezza, o potrebbero non disporre delle funzionalità richieste per eseguire WhatsApp.

