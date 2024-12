Logitech MX Keys S e MX Master 3S insieme a solo 159,90, coppia perfetta per Mac mini e iPad

Pubblicità

Possessori di un Mac mini (o aspiranti tali) oggi pagate meno del prezzo della sola tastiera Apple, per avere quella che ad oggi è probabilmente la migliore combinazione di mouse e tastiera in commercio: Logitech MX Keys S e MX Master 3S offerti insieme in forte sconto da Amazon: 159,90 €.

La tastiera MX Keys S

Parliamo di una tastiera completa di tastierino numerico recensita da Macitynet qui, in una prova su strada che ci aveva spinto a definirla “perfetta”.

Si tratta di una tastiera estesa, dotata quindi di tasti numerici, segnata dalla presenza dei tasti PerfectStroke, caratterizzati da bordi arrotondati e un profilo concavo che si adatta alla forma dei polpastrelli.

Questa tastiera funziona a batteria ma include anche il cavo USB-C per ricaricarla o anche soltanto tenerla accesa durante la digitazione. E’ dotata di sensori di vicinanza che rilevano la posizione delle mani illuminando i tasti nel momento in cui le dita si avvicinano e la luminosità è regolata dalle condizioni di luce dell’ambiente in cui si trova o si spegne totalmente quando ci si allontana per risparmiare energia: l’autonomia dichiarata è di 10 giorni con una ricarica completa ‎‎– o fino a 5 mesi con retroilluminazione disattivata.

Il mouse MX Master 3S

Per quanto riguarda il mouse, stiamo parlando di un prodotto al top per ergonomia, fluidità, versalità e precisione. Con il lancio dell’ultima versione MX Master 3S adotta un sensore ottico a risoluzione variabile, fino a 8.000 DPI in grado di funzionare sulla quasi totalità delle superfici, compreso il vetro, garantendo la rapidità necessaria per lavorare con monitor anche tra i più grandi del mercato. E’ una ottima scelta per dotare il nuovo Mac mini ma anche un portatile o un iMac di un puntatore estremamente ergonomico e versatile.

Logitech su MX Master 3S riduce sensibilmente anche la rumorosità del click del 90%, mantenendo allo stesso tempo la precisione. Si tratta di un bonus di non poco conto per chi preferisce la concentrazione al rumore, perfetto per chi monta video di notte in un ambiente casalingo: la riduzione.

MX Master 3S è costruito intorno ad una rotella MagSpeed Electromagnetic che consente di sfogliare fino a 1.000 righe in un secondo, e una seconda rotella laterale di scorrimento, per una navigazione orizzontale più rapida oltre a una forma ergonomica unica, realizzata per garantire il massimo comfort anche dopo molte ore di utilizzo.

MX Master 70 può essere utilizzato fino a 70 giorni con una ricarica completa e garantisce tre ore di utilizzo con una ricarica rapida di un minuto.

La combinazione e il prezzo

Queste due periferiche, come detto, sono al momento probabilmente la miglior combinazione in assoluto se si cerca un mouse e una tastiera per i computer Apple, largamente superiore per flessibilità, funzioni e precisione alle periferiche della Mela.

Anche dal punto di vista del prezzo siamo decisamente su un altro pianeta. Insieme costano quaranta euro meno della sola tastiera Apple che come unico punto di vantaggio ha il sensore per le impronte digitali.

Per questa ragione chiunque abbia comprato o voglia comprare un Mac mini che come noto non ha tastiera e mouse nella confezione dovrebbe pensare seriamente al loro acquisto in questo bundle. Si tratta di una soluzione ottima anche per chi ha un iPad visto che sia il mouse che la tastiera sono compatibili con il tablet Apple

MX Keys S e MX Master 3S offerti insieme in forte sconto da Amazon: 159,90 €.