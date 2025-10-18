WhatsApp lancia la nuova funzione segreta che salva la memoria: libera spazio sullo smartphone in pochi secondi

Il servizio di messaggistica istantanea introduce una nuova funzionalità che sarà davvero molto utile per risolvere i problemi di spazio

Gli aggiornamenti di WhatsApp “non finiscono mai”, questo perché l’app Meta è sempre alla continua ricerca di modi per migliorare l’esperienza dell’utente e per farlo sperimenta funzioni e novità che possono facilitare ulteriormente una serie di opzioni.

L’ultima nuova funzione di Whatsapp è nata con l’obiettivo di risolvere uno dei problemi più comuni per chi utilizza uno smartphone, lo spazio che lo scambio di diversi media attraverso l’app serve. Adesso, grazie all’ultimo aggiornamento, sarà possibile gestire in modo funzionale la memoria.

La funzionalità di Whatsapp per non perdere spazio

Con l’aggiornamento 25.29.10.71 per iOS, secondo quanto riportato da WABetaInfo ci sarà una nuova funzione che permetterà di scegliere a priori la qualità con cui si vogliono scaricare i diversi contenuti multimediali. Prima di questa funzionalità i vari download avvenivano in modo predefinito e in poco tempo la memoria si esauriva.

Ma adesso si potrà scegliere tra la qualità HD o la versione standard, dove la prima è più pesante mentre la seconda più leggera. Per effettuare questa scelta bisognerà accedere al menu, selezionare prima archiviazione dati e poi qualità download automatico. La nuova funzione di WhatsApp è nata con il duplice intento di ridurre lo spreco di memoria e gestire al meglio la privacy dell’utente. Questo perché l’app di Meta usando la crittografia end-to-end non consente di comprimere o modificare file sui server, adesso l’utente deciderà in che modalità vuole scaricare i file multimediali.

Sarà, inoltre, consentito visualizzare – successivamente al download – il contenuto in qualità superiore, quindi in HD. Basterà premere su icona HD e richiedere il file originale. Quest’ultimo aggiornamento è una vera e propria rivoluzione per chi utilizza molto WhatsApp, con un grande scambio di contenuti multimediali. L’app di Meta è venuta incontro a una esigenza condivisa da milioni di persone, liberare lo spazio sul proprio telefono, che non sembra essere mai abbastanza.

Con questa facile soluzione, infatti, si potrà continuare ad avere contenuti di qualità, ma al contempo si risparmierà una grande quantità di memoria, cosa che non può che far piacere agli utenti. Proprio per questo l’ultimo aggiornamento WhatsApp è stato accolto con grande entusiasmo dagli utenti, che non vivranno più con l’ansia di doversi dedicare alla pulizia della libreria quotidianamente per fare spazio e liberare la memoria piena.