Caricabatterie, l’UE impone la modernità nei caricabatterie

Abbiamo già detto di Apple e del suo MacBook Pro senza caricabatterie e vi abbiamo già spiegato tutto delle norme che hanno consigliato Apple a questa mossa. Cupertino è però già molto moderna se si pensa che l’UE è stata costretta anche ad imporre la presenza di una porta USB-C sul corpo del caricatore per una ragione: molti produttori ancora oggi offrono caricabatterie con cavo integrato.

Si tratta di una scelta che affonda le sue radici nella notte dei tempi, quando c’erano quei mattoncini con cavo che da una parte iniziavano con una spina e dall’altra avevano un cavo che finiva con un connettore coassiale cilindrico. Roba che abbiamo visto con i vecchissimi HP, IBM e Compaq e che è continuata fino ad oggi, quando al posto del barilotto abbiamo un connettore USB-C.

Questa scelta è decisamente irrazionale oltre che svantaggiosa dal punto di vista economico. Per non parlare dello spreco in termini ambientali. Di qui la decisione dell’UE di imporre a chi produce caricabatterie l’integrazione nel corpo dell’accessorio di almeno una porta USB-C.

“Tutti i caricabatterie USB sul mercato dell’UE dovranno disporre di almeno una porta USB di tipo C e dovranno funzionare con cavi staccabili”, si legge nel documento UE, misura che promette di “ridurre l’impronta energetica e ambientale associata alla fabbricazione e all’uso dei dispositivi”.

L’obbligo non riguarda tutti i dispositivi

L’obbligo non riguarda in modo assoluto qualsiasi tipo di alimentatore, si applica a quelli definiti “interoperabili”, in altre parole destinati cioè alla vasta gamma di dispositivi di consumo. Alcune categorie, esempio i giocattoli per i più piccoli, gli apparecchi utilizzabili a contatto con l’acqua e gli aspirapolvere sono stati lasciati da parte. Stessa cosa per alcune tipologie di tende a rullo motorizzate o alcuni pannelli di controllo a parete. I caricabatterie di mezzi di trasporto come le biciclette elettriche o i monopattini non sono per il momento interessati dalla normativa relativa al caricabatterie comune, di questi specifici caricatori si discuterà ad ogni modo più in là, oggetto di una prossima revisione.

Nei nuovi MacBook Pro da 14″ con chip M5 Apple non include più di serie l’alimentatore USBC.