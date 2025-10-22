WhatsApp limita il numero di messaggi: blocco agli inoltri, la decisione è drastica

Grande novità per lo scambio di messaggi sull’applicazione di Meta, come funziona e cosa cambierà da questo momento

WhatsApp si sta preparando a introdurre una novità che riguarda il numero di messaggi che si possono inviare senza ricevere risposta. E’ noto come l’applicazione di Meta sia alla continua ricerca di migliorie da apportare ai suoi servizi per rendere sempre più fluida l’esperienza dell’utente.

Anche questa funzione, infatti, va letta in quest’ottica ed è tesa a raggiungere il benessere digitale delle persone che utilizzano il servizio di messagistica, evitando interferenze di qualsiasi genere.

WhatsApp pronta a introdurre un nuovo controllo sui messaggi

La novità che WhatsApp si appresta a testare riguarda la possibilità di implementare le sue funzioni con dei limiti anti-spam, un modo per bloccare la grande quantità di messaggi indesiderati che arrivano, il più delle volte, dai profili Business e che, spesso, sono utilizzati per le varie tipologie di truffe digitali.

Al momento l’utente può decidere di bloccare un mittente che invia grandi quantità di messaggi promozionali o richieste truffaldine, con questo nuovo sistema, invece, il blocco dovrebbe avvenire in automatico. Sebbene il funzionamento non sia ancora molto chiaro, pare che questo filtro potrebbe anche inviare messaggi di avviso ai profili che inoltrano un grande numero di messaggi senza ricevere risposta, informandoli che esiste un limite che, se superato, non consentirà di inviare ulteriori messaggi.

Il conteggio si dovrebbe annullare se il mittente risponde al messaggio. Si tratta – al momento – di ipotesi che non hanno ancora alcuna ufficialità, anche perché il sistema anti-spam sarebbe ancora in fase sperimentale e le differenti versioni saranno testate prossimamente. Resta da comprendere se anche l’Italia è nella lista dei paesi in cui verranno effettuati i vari test, in attesa chiaramente di conoscere l’esito della sperimentazione e dunque l’eventuale approvazione e successiva attivazione di questa funzione.

Questa è una delle tante novità che WhatsApp ha deciso di introdurre, da tempo l’applicazione sta implementando la sua tecnologia per migliorare l’esperienza degli utenti il più possibile. Tra le diverse funzioni introdotte, ad esempio, c’è la possibilità di generare un riassunto – grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale – delle conversazioni non lette. Funzionalità che potrebbe essere molto utile soprattutto per i messaggi dei gruppi, che nel giro di poco tempo si moltiplicano con la conseguenza che se non si è online, ci si ritrova anche 500 messaggi da leggere, perdendosi magari qualche comunicazione importante.