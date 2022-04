WhatsApp non salva più i file dei messaggi che scompaiono

Chi sceglie di comunicare tramite WhatsApp attivando la funzione di autodistruzione dei messaggi lo fa con la vana speranza che poi non resti alcuna traccia di tutto ciò che viene scambiato all’interno di queste chat, ma qualcosa però sta per cambiare in meglio: secondo quanto notato da WABetaInfo in futuro Whatsapp non salverà più automaticamente le immagini e gli altri file scambiati tramite la piattaforma quando circolano all’interno di messaggi effimeri che scompaiono.

Il pulsante “Salva nel rullino fotografico” infatti viene automaticamente disattivato per questo tipo di chat, il che significa che immagini, video e GIF non verranno salvate anche se l’impostazione generale relativa al salvataggio automatico è abilitata. Prima di questo cambiamento non era così, e si trattava di una discrepanza non da poco vista l’attenzione data alla privacy da questa tipologia di chat, perciò come dicevamo è probabile che la novità verrà accolta con favore da coloro che ne fanno largo uso, specie quando devono condividere immagini e altri contenuti sensibili.

Va comunque fatto notare che anche dopo questo cambiamento, l’app WhatsApp non impedirà agli utenti di salvare manualmente i file multimediali inviati in messaggi effimeri che scompaiono, né nessuno potrà fare nulla per impedire che uno dei partecipanti effettui uno screenshot per ottenere un’istantanea del contenuto, quindi nonostante l’arrivo di questa novità tutto ciò che si dice o si invia tramite queste chat può ancora essere potenzialmente salvato e archiviato altrove.

D’altronde, anche se il team di WhatsApp riuscisse a disabilitare le funzioni di salvataggio all’interno di queste chat e contemporaneamente ad abilitare un sistema di blocco della combinazione di tasti con cui è possibile catturare una schermata all’interno dell’app, sarebbe comunque ancora possibile fotografare lo schermo tramite un altro dispositivo, a meno che in un futuro i sistemi di scansione biometrica non vengano utilizzati per oscurare lo schermo non appena rilevano un obiettivo nelle vicinanze. Ma fino a quel momento…