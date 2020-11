In WhatsApp arrivano i messaggi effimeri

WhatsApp sta per integrare la nuova funzionalità dei messaggi effimeri, cioè messaggi che scompaiono dopo un determinato periodo di tempo. L’opzione non è ancora visibile ma le spiegazioni sul funzionamento della nuova opzione sono già visibili sul sito dello sviluppatore. Sulla celebre piattaforma di messaggistica istantanea arriva così una funzione che è stata resa celebre da Snapchat, anche se con modalità, funzionamento e durata diversi.

Una FAQ spiega che è possibile inviare messaggi temporanei attivando i “messaggi effimeri”. «Quando questa opzione è attiva, i nuovi messaggi inviati in una chat individuale o di gruppo non saranno più visibili dopo sette giorni», spiegano gli svilupaptori. «La selezione più recente controlla tutti i messaggi nella chat, ma non riguarda i messaggi inviati o ricevuti prima di aver attivato i messaggi effimeri». «All’interno di una chat individuale, sia tu che il tuo contatto potete attivare o disattivare i messaggi effimeri. All’interno di una chat di gruppo, solo gli amministratori possono attivare o disattivare i messaggi effimeri».

Se un contatto non apre WhatsApp per sette giorni, il messaggio scomparirà: occorre rilevare che l’anteprima del messaggio potrebbe comunque essere ancora visibile nelle notifiche fino all’apertura di Whatsapp. Quando si risponde a un messaggio, viene citato il messaggio iniziale; se si risponde a un messaggio effimero, il testo citato potrebbe rimanere visibile nella chat anche trascorsi i sette giorni.

In WhatsApp se un messaggio effimero viene inoltrato a una chat in cui i messaggi effimeri sono disattivati, questo resterà visibile nella chat inoltrata. Se un utente esegue un backup quando il messaggio effimero è ancora visibile, questo verrà incluso nel backup. I messaggi effimeri verranno cancellati quando un utente esegue il ripristino da un backup.

Gli sviluppatori suggeriscono di usare i messaggi effimeri solo con i contatti fidati. Qualcuno, infatti, potrebbe inoltrare o fare uno screenshot di un messaggio effimero e salvarlo prima che non sia più visibile, oppure copiare e salvare il contenuto di un messaggio effimero prima che questo non sia più visibile, o ancora scattare una foto di un messaggio effimero con una fotocamera o un altro dispositivo prima che non sia più visibile.

Per quanto riguarda i file multimediali, gli sviluppatori spiegano che, per impostazione predefinita, i file multimediali ricevuti in WhatsApp vengono scaricati automaticamente nelle foto. Se sono attivati i messaggi effimeri, i file multimediali inviati nella chat saranno visibili solo temporaneamente, ma verranno salvati sul telefono se sono attive le impostazioni di download automatico. È possibile disattivare il download automatico su Impostazioni di WhatsApp > Utilizzo dati e archivio