WhatsApp protegge dai gruppi sconosciuti, lavora alla segreteria telefonica

Da anni la divisione di Meta che si occupa di WhatsApp sforna novità a ritmi sostenuti, con cadenza settimanale o, come in questo caso, quotidiana: nel giro di poche ore arrivano nuove funzioni per tutelare gli utenti nei gruppi che non conoscono, mentre emergono indizi sui lavori in corso per una funzione molto simile alla segreteria telefonica

Più tutele nei gruppi sconosciuti

Anche agli utenti che si affidano a WhatsApp per comunicare esclusivamente con colleghi, familiari e amici, capita di essere inseriti in gruppi sconosciuti, a cui non hanno mai presentato una richiesta per partecipare.

Esistono gruppi WhatsApp affidabili e utili, ma quando veniamo aggiunti senza averlo richiesto è sempre meglio verificare. Infatti spesso si tratta di gruppi che propongono offerte di vario tipo, da sconti impossibili su prodotti celebri, passando per consigli di investimento in titoli e criptovalute, fino a lavori da casa che per poche ore promettono compensi da favola.

Per tutelare gli utenti quando vengono aggiunti a un gruppo da un contatto non memorizzato nella rubrica, ora WhatsApp mostra una finestra di riepilogo con le informazioni principali. Oltre al nome del contatto che ci ha inseriti nel gruppo, viene mostrato il numero dei partecipanti ed eventualmente l’indicazione di quanti dei nostri contatti sono membri del gruppo.

Poco sotto l’avviso di prestare attenzione alle truffe e su come controllare chi può aggiungerci ai gruppi, l’utente ha a disposizione due Comandi Rapidi: Abbandona Gruppo oppure Vedi chat. In questo modo è possibile decidere al volo se partecipare o abbandonarlo, senza nemmeno dover accedervi e senza visualizzare alcun messaggio della chat.

Di default per i gruppi sconosciuti WhatSapp disattiva le notifiche dei messaggi. Risulta più a portata di mano anche il pulsante per segnalare a WhatsApp il gruppo, l’amministratore o l’utente che ci ha aggiunto. In pratica si tratta di funzioni già tutte disponibili in precedenza, ma meglio raggruppate e visualizzate in primo piano.

Lavori in corso per la segreteria telefonica WhatsApp

Nelle scorse ore in una versione beta di WhatsApp per Android sono emersi i primi indizi sui lavori in corso per una funzione molto simile alla segreteria telefonica. Quando effettuiamo una chiamata via WhatsApp ma il contatto non risponde, viene mostrata la possibilità di registrare un messaggio vocale. Il comando contrassegnato con l’icona del microfono appare nella stessa schermata che permette di chiudere la telefonata oppure richiamare.

In aggiunta, all’interno della chat dei messaggi, WhatsApp mostra sia la notifica della chiamata non risposta e, nello stesso riquadro, ancora la possibilità di registrare un messaggio vocale.

In questo articolo riportiamo da WABetaInfo le due schermate che mostrano la funzione di segreteria telefonica presente in WhatsApp per Android versione 2.25.23.21 beta. Trattandosi di lavori in corso al momento non è dato sapere se e quando questa funzione sarà implementata in versione definitiva per tutti.

Meta sta lavorando a un assistente AI per aiutare gli utenti a scrivere messaggi in WhatsApp.