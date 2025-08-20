L’AI di Meta in WhatsApp aiuterà a scrivere i messaggi

Meta vuole aiutarvi a scrivere i messaggi su WhatsApp: una funzione chiamata Writing Help, un assistente AI progettato per migliorare i messaggi prima dell’invio, è in corso di test su iPhone tramite TestFlight, dopo essere stato lanciato in beta su Android.

Interfaccia e modalità d’uso

Writing Help ha un compito semplice: sostituisce l’icona degli sticker nella chat con una penna e quando si digita una frase, toccando l’icona si aprono i suggerimenti AI per migliorare il testo. Varie le tipologie di tono e impostazione, selezionabili tra Rephrase (più chiarezza), Professional, Funny, Supportive e Proofread. L’utente può scegliere una di queste versioni per comunicare oppure mantenere l’originale, senza che il destinatario venga informato dell’uso dell’AI.

Privacy e funzionamento

La funzione, come spiega WeBetaInfo, sfrutta l’architettura Private Processing per garantire sicurezza e privacy, senza memorizzare i dati dell’utente. Secondo Meta, una volta attivato manualmente nelle impostazioni l’assistente AI lavora esclusivamente sul testo digitato nel campo di input e non accede alla cronologia delle chat. I messaggi sono criptati, processati localmente e non vengono conservati. L’uso dell’assistente è opzionale e resta disattivato di default.

Perché non è integrato con Apple Intelligence

Su iOS 18 Apple ha già introdotto i Writing Tools, strumenti di scrittura basati sull’AI che permettono di riscrivere, correggere e riassumere testo in qualsiasi campo di input, un sistema che funziona in maniera abbastanza simile a quello che vediamo adesso in fase di sperimentazione da parte dell’azienda che controlla Facebook. Tuttavia, Meta non ha integrato il supporto a queste API, motivo per cui WhatsApp non sfrutta la funzione nativa di iOS.

Secondo un report del Wall Street Journal, Apple e Meta avevano discusso una possibile integrazione dei modelli AI di Meta in iOS 18, ma Apple ha rifiutato per motivi di privacy. Cupertino ha invece scelto di collaborare con OpenAI per offrire ChatGPT in Siri, come funzione opzionale e separata.

Quando arriva per tutti

“Writing Help” è attualmente in fase beta e non c’è una data ufficiale per il rilascio stabile. Tuttavia, con Meta che accelera il rilascio di strumenti AI su tutte le sue piattaforme con particolare attenzione proprio a WhatsApp, è probabile che la funzione venga estesa a un numero maggiore di utenti entro i prossimi mesi, anche su iPhone.

Un aspetto non secondario è la versione in Italiano. Trattandosi di un modello linguistico la localizzazione potrebbe non essere contestuale e neppure rilasciata a breve. Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili da questa pagina di macitynet.