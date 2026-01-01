WhatsApp: sapevi che puoi usare più account contemporaneamente? La nuova funzione dell’app è già virale.

WhatsApp sta sviluppando una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di gestire facilmente più account sull’app, senza la necessità di disconnettersi o riavviare l’app stessa. Questo aggiornamento, attualmente in fase di test nella versione beta dell’app, è pensato per facilitare la separazione tra le comunicazioni professionali e quelle personali, un’esigenza sempre più comune tra gli utenti.

Con questa novità, sarà possibile passare da un account all’altro con un semplice tocco, mantenendo separate cronologie chat, impostazioni di notifica e preferenze per i contenuti multimediali. In pratica, ogni account avrà il proprio set di configurazioni, consentendo una gestione più organizzata delle conversazioni.

WhatsApp rivoluziona il tuo smartphone: ecco come usare più account contemporaneamente

La funzione sarà facilmente accessibile attraverso una nuova sezione nelle impostazioni dell’app, dove gli utenti potranno aggiungere, modificare o rimuovere account associati a numeri di telefono diversi.

In questo modo, sarà possibile gestire conversazioni completamente indipendenti, senza il rischio di mescolare chat di lavoro con quelle private. Questa separazione tra account è particolarmente utile per chi cerca un equilibrio tra la vita lavorativa e quella personale.

Al momento, la funzionalità è disponibile solo per gli utenti iPhone che partecipano alla beta, ma non è ancora chiaro quando verrà estesa a tutti gli utenti. Oltre a questa novità, WhatsApp sta continuando a migliorare l’app con altre funzionalità interessanti.

Tra le novità più recenti ci sono nuove opzioni per personalizzare l’esperienza di chat, come temi e sfondi creati tramite l’intelligenza artificiale di Meta, e pacchetti di adesivi tematici come “School Days” e “Vacation”. Inoltre, è stato migliorato il sistema di ricerca nei gruppi, e sono stati introdotti nuovi strumenti per la scansione dei documenti, con un focus particolare sui dispositivi Android.

WhatsApp sta anche esplorando l’introduzione dei nomi utente, una funzione che permetterebbe agli utenti di comunicare senza dover condividere il proprio numero di telefono.

Questo aggiornamento, che punta a migliorare la privacy degli utenti, sarebbe particolarmente utile per chi vuole mantenere un maggiore controllo sulle proprie informazioni personali. Sebbene la funzionalità dei nomi utente sia già stata avvistata nella versione di test, non è ancora disponibile per tutti.

Non è escluso che, in futuro, WhatsApp possa integrare i nomi utente anche con altri servizi di Meta, come Instagram e Facebook, consentendo così di utilizzare lo stesso nome utente su più piattaforme. Le nuove opzioni di gestione degli account multipli e l’introduzione dei nomi utente sono solo alcune delle novità in arrivo.