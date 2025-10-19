WhatsApp sgancia la novità del secolo: il trucco che pochi conoscono

La piattaforma di messaggistica più usata al mondo fa un salto in avanti e trasforma le videochiamate in uno strumento ancora più versatile, soprattutto per lavoro.

Quello che fino a qualche anno fa si presentava come un semplice servizio di messaggistica, oggi è uno strumento indispensabile per moltissime persone, che lo usano quotidianamente per scambiarsi testi, foto o audio, ma anche per restare in contatto con amici, colleghi e familiari. Ed è proprio qui che arriva la novità che sta facendo impazzire gli utenti: un aggiornamento che cambia il modo di effettuare videochiamate, rendendole più facili, più inclusive e soprattutto più professionali.

L’idea di Meta è ancora più ambiziosa: far diventare WhatsApp un vero e proprio strumento di comunicazione universale, in grado di competere con giganti come Zoom, Google Meet o Teams. Se fino a poco tempo fa le videochiamate di gruppo erano limitate e macchinose, oggi bastano pochi tocchi per connettere decine di persone contemporaneamente, in modo fluido e gratuito.

Ma qual è questo “trucco” di cui parlano tutti? Si tratta di una funzionalità nascosta in bella vista, che consente di avviare videochiamate di gruppo fino a 32 partecipanti senza dover installare nulla. In poche parole, WhatsApp si trasforma in una vera sala riunioni virtuale, ideale non solo per chiacchierate tra amici ma anche per organizzare meeting di lavoro o lezioni online.

Cosa sono le videochiamate di gruppo su WhatsApp

Le videochiamate di gruppo sono una funzione che permette a più utenti di vedersi e parlarsi in tempo reale, all’interno dell’app. Tutto avviene attraverso una connessione internet stabile e, naturalmente, l’ultima versione aggiornata dell’applicazione. Quando si riceve una chiamata di gruppo, sullo schermo compaiono i nomi e le immagini di tutti i partecipanti, con la possibilità di aggiungerne altri durante la conversazione.

Un tempo, WhatsApp permetteva di collegare solo 4 persone contemporaneamente. Oggi il limite è stato moltiplicato per otto: fino a 32 partecipanti possono trovarsi nello stesso “salotto virtuale”. Il risultato è una comunicazione più immediata, fluida e coinvolgente.

Il bello è che non servono competenze tecniche: basta seguire pochi passaggi.

Da smartphone Android o iPhone, apri WhatsApp, entra in un gruppo già esistente e tocca l’icona della videocamera in alto. Se il gruppo conta fino a 32 membri, ti basterà selezionare “Chiama gruppo” e attendere che gli altri rispondano. Se invece desideri creare una videochiamata da zero, puoi partire da una chat individuale: avvia la chiamata e poi aggiungi nuovi partecipanti tramite l’icona con l’omino e il “+”.

Lo stesso vale per la versione desktop: su PC Windows o Mac puoi aprire la chat di gruppo e cliccare sull’icona della videocamera per iniziare la chiamata. Tutto sincronizzato, semplice e intuitivo.

Il vero segreto sta nella possibilità di aggiungere persone anche durante la videochiamata in corso, senza dover riavviare tutto da capo. Una funzione che pochi sfruttano, ma che cambia radicalmente l’esperienza: se un collega si unisce in ritardo o un amico dimentica l’orario, puoi inserirlo in tempo reale con un semplice tocco. Un dettaglio che fa la differenza e che rende WhatsApp ancora più vicino all’obiettivo di Meta: rendere la comunicazione globale immediata, fluida e alla portata di tutti.