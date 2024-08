Guida al bagaglio in cappelliera RyanAir, due centimetri potrebbero essere di troppo

Pubblicità

Vi abbiamo guidato in questo articolo alle valigie e zaini adatti ad essere imbarcati sugli aerei RyanAir come bagaglio a mano o da riporre sotto al sedile e trovate tutti i nostri suggerimenti aggiornati su questa pagina.

Ma Ryan Air consente, talvolta con il pagamento di un supplemento, di portare a bordo anche una valigia che sarà ospitata nella cappelliera e che deve rispondere a questi requisiti: peso massimo di 10 Kg e dimensioni massime di cm 55 x 40 x 20 per essere ospitate nei vani sopra le teste dei passeggeri.

Tutto semplice? Certo, ma quando arriva il momento di comprare la valigia non è raro trovarsi di fronte a descrizioni generiche come “adatta alle compagnie low cost” senza citare le compagnie compatibili oppure tralasciando le misure di quelle che hanno le maggiori restrizioni come Ryan Air.

La dimensione che di solito inganna è lo spessore: quei 20 cm di Ryan Air passano a 22 o 25 per altre compagnie e se pensavate di aver comprato la valigia universale da cappelliera potreste avere una spiacevole sorpresa.

La soluzione? Utilizzare valigie soffici o ancor meglio rigide e dello spessore giusto o per una via di mezzo rigide con sistemi a spessore variabile.

Le soffici

Sono valigie e zaini in qualche modo comprimibili che possono adattarsi al contenuto e ridurre lo spessore alla bisogna. Il consiglio è di misurare attentamente lo spessore finale sia alla partenza che al ritorno e assicurarsi che non ci siano oggetti rigidi all’interno che ne blocchino la comprimibilità: tenete conto che una volta chiusa la profondità potrebbe arrivare tranquillamente sotto i 20 cm e l’altezza grazie alle cerniere e ai filetti di bordo potrebbe rimanere sotto i 55 cm ma lo schiacciamento potrebbe portare la terza dimesione a superare i 40 cm massimi.

Questa Manhattan è la più “Smart” della serie, grazie agli spallacci che una volta scesi dall’aereo permettono di indossarla come uno zaino e superare molto più agevolmente scalinate e strade poco agevoli alle rotelle, che pure ci sono per poterla trascinare come una normale valigia. È anche corredata da una serie di tasche per PC portatili, tablet e altri accessori tecnologici.

In alternativa con le Roncato andate sul sicuro, grazie ai materiali di altissima qualità che le rendono “immortali”: questa qui è un’ottima scelta per chi ha bisogno anche di varie tasche e taschini esterni dove poter riporre carte di imbarco e altri accessori a cui accedere al volo senza aprire il vano principale.

Oppure con questa, sempre marca Roncato, è molto più essenziale e con nessuna tasca esterna, e un solo grande vano principale protetto come nella precedente da una serratura a combinazione.

Le rigide a dimensione fissa

Qui non avete problemi. Lo spessore non può variare e neppure le altre due dimensioni e quindi siete sicuri che la valigia entri senza problemi nel rack di misurazione in aereoporto.

In questo caso potete comprare questo modello qui con asta telescopica e quattro rotelle per poterla trascinare anche mantenendola completamente in verticale.

Oppure con questo modello avete l’ulteriore vantaggio di una seconda maniglia sul lato lungo che vi permette di sollevarla e trasportarla più facilmente in orizzontale.

Infine quest’altro modello offre le stesse caratteristiche del primo ma con l’ulteriore promessa di essere silenziosa durante il trascinamento su ruote.

Le rigide allargabili

Queste sono un ottimo compromesso per chi si affida a diverse compagnie low cost e vuole sfruttare al massimo le dimensioni permesse da ognuna con la sicurezza di non oltrepassare i limiti. Normalmente dispongono di una doppia cerniera: quella standard separa le due metà del contenitore mentre quella aggiuntiva permette di variare lo spessore mantenendo in molti casi l’impermeabilità del tutto. In genere poi si passa da uno spessore di 20 cm (compatibile con Ryan Air e altri) ad uno spessore di 25 cm “tollerato” da altre compagnie o per viaggi senza restrizioni (pure con mezzi diversi dagli aeroplani).

Potete scegliere ad esempio questo modello con serratura TSA a tre cifre, guscio in polipropilene e 4 ruote per il trascinamento in verticale.

Oppure questa con guscio in polimero termoplastico ABS che risulta leggero, impermeabile e antigraffio.

In alternativa c’è questa della collezione Coveri che presenta una scocca rigida in plastica ABS ultra-spessa resistente ai graffi e cerniere ad alta resistenza.

Verificate i tempi di consegna e procuratevi un accessorio fondamentale

Se state per acquistare una valigia per un imminente viaggio controllate accuratamente i tempi di consegna e possibilmente evitate di ordinarla insieme ad altro materiale. E’ sicuramente un consiglio contro la sostenibilità visto che una spedizione unica potrebbe fare risparmiare i costi ambientali di trasporto ma molto spesso l’abbinamento di più prodotti porta a dei ritardi dell’invio complessivo.

L’accessorio fondamentale se dovete rispettare i limiti di peso delle compagnie Low Cost è indubbiamente la bilancia portatile: pesare la valigia piena prima di partire per l’aeroporto vi aiuterà a distribuire i carichi magari trasferendoli nel bagaglio a mano o nei vestiti che indossate ed eviterà di effettuare l’operazione a ridosso della partenza facendo innervosire il personale di bordo e chi viaggia con voi.