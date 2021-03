WhatsApp testa i vocali su iPhone a diverse velocità

WhatsApp sta testando una funzionalità che permetterà di riprodurre i messaggi vocali a differenti velocità. Lo riferisce il sito WABetaInfo parlando della versione 2.21.60.11 (non ancora pronta per il pubblico) e spiegando che questa permette di riprodurre messaggi a velocità normale, 1.5x e 2x.

La possibilità di riprodurre i messaggi con velocità di riproduzione maggiore facilita l’ascolto in quei casi in cui si ricevono più note vocali una dopo l’altra, in cui la riproduzione viene effettuata in modo continuativo, compresi quelli che durano tanti minuti e mettono ansia solo al pensiero di doverli ascoltare.

Funzioni di questo tipo non sono una novità e sono disponibili, ad esempio, su YouTube e Netflix, per guardare più velocemente i video. Telegram, offre questa possibilità dal 2018: basta premere sull’icona dedicata; l’algoritmo fa si che la voce non venga distorta più di tanto rendendo la voce stridula.

Yesterday @WABetaInfo has announced that @WhatsApp was working on 3 different playback speeds for voice messages, on WhatsApp for Android.

Today the same screenshots are taken from WhatsApp for iOS.

È stato recentemente aggiornato l’elenco dei dispositivi sui quali è possiible usare WhatsApp e tra i telefono non più supportati ora c’è anche l’iPhone 4s. Il sistema operativo minimo per usare l’app di messaggistica istantanea è ora iOS 10

Da pochi giorni le chiamate e le videochiamate di WhatsApp sono ora disponibili sulla versione desktop dell’applicazione in modalità one-to-one.

GLi sviluppatori riferiscono che Nell’ultimo anno, si è assistito a un forte incremento delle chiamate su WhatsApp, spesso anche per lunghe conversazioni. Lo scorso 31 dicembre è stato registrato il record del maggior numero di chiamate effettuate in un giorno con 1,4 miliardi di chiamate vocali e videochiamate. Dal momento che molte persone sono ancora lontane dai propri cari e in tanti si stanno adeguando alle nuove modalità di lavoro da remoto, l’obiettivo è che le conversazioni su WhatsApp assomiglino il più possibile alle conversazioni di persona, a prescindere dal dispositivo utilizzato o dal luogo del pianeta in cui ci si trova.

Le chiamate vocali e le videochiamate di WhatsApp sono ora disponibili sulla versione desktop dell’applicazione in modalità one-to-one. In futuro, gli sviluppatori hanno riferito che intendono estender questa funzionalità anche alle videochiamate e chiamate vocali di gruppo.