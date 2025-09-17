Whitings, tutte le novità da IFA 2025 alla Giornata Mondiale del Cuore

Il 29 settembre si celebra la Giornata Mondiale del Cuore, un’occasione per ricordare l’importanza della salute cardiovascolare. Sono ormai tantissimi i dispositivi smart che aiutano a prendersi cura della salute del cuore, con Withings che si pone come uno dei punti di riferimento nel settore.

Su macitynet abbiamo provato diversi dispositivi dell’azienda in questi anni e anche quest’anno abbiamo visitato lo stand ad IFA 2025 che presentava prodotti nuovi e in corso d’uscita.

Il brand propone una gamma di dispositivi smart per il monitoraggio cardiaco, pensati per tutte le esigenze e stili di vita.

Qui troviamo quelli già noti come il BPM Connect, misuratore di pressione intelligente dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth. Lo abbiamo recensito a questo indirizzo, sottolineando come si tratti di un dispositivo davvero compatto e leggero, che consente di misurare pressione sistolica, diastolica e frequenza cardiaca ovunque ci si trovi, mostrando i dati su un display a colori e salvandoli automaticamente sull’app dedicata.

Si connette all’app, che permette di archiviare la cronologia delle misurazioni e condividere facilmente i risultati con il medico.

Ricordiamo che BPM Connect è disponibile a un prezzo intorno a 130 euro, con una versione che include anche una custodia da viaggio.

BPM Core

Per chi desidera un’analisi più approfondita, Withings offre il BPM Core: un dispositivo tre in uno che integra un misuratore di pressione, un elettrocardiogramma (ECG) a una derivazione e un fonendoscopio digitale. In 30 secondi consente di identificare segnali di fibrillazione atriale e di registrare i suoni cardiaci, con i dati sincronizzati sull’app.

Questo dispositivo è indicato per una prevenzione più completa ed è disponibile sul mercato intorno ai 250 euro.

BeamO

Per applicazioni più estese e familiari, la proposta comprende BeamO, un dispositivo quattro in uno che somma misurazione della temperatura corporea, ECG, pulsossimetro e fonendoscopio digitale. Grazie anche a un servizio incluso di lettura degli ECG da parte di cardiologi certificati, BeamO aiuta a monitorare i parametri vitali principali in modo semplice e affidabile.

Anche BeamO viene offerto a un prezzo intorno ai 250 euro.

Infine, ScanWatch 2, (abbiamo testato a questo indirizzo il primo modello), rappresenta l’ultima fatica del brand per portare al polso degli utenti uno smartwatch ibrido con funzioni cliniche avanzate.

Oltre a monitorare la frequenza cardiaca in modo continuo e segnalare anomalie, consente di effettuare un ECG su richiesta, misura i livelli di ossigeno nel sangue, analizza il sonno e registra variazioni di temperatura corporea durante il giorno tramite il sensore TempTech 24/7. Ora è dotato di una nuova versione del software che aumenta prestazioni e autonomia: ne parliamo nell’ultimo capitolo di questo reportage.

ScanWatch 2 ha un prezzo intorno ai 280 euro.

Le novità di IFA 2025

BPM Vision e il display a colori per la misura della pressione

Tra le novità recenti di Withings, il BPM Vision spicca come evoluzione significativa nel monitoraggio della pressione arteriosa domestica. Il dispositivo, progettato per l’uso sul tavolo (non da braccio singolo o polso), monta un display LCD a colori ad alta risoluzione che rende immediata la lettura dei valori — pressione sistolica, diastolica e battito cardiaco — con codifiche cromatiche che aiutano a capire se i numeri sono normali o richiedono attenzione.



Oltre al display chiaro, BPM Vision propone tutorial su schermo per guidare l’utente al corretto posizionamento del bracciale, promemoria per le misurazioni e sincronizzazione tramite Wi-Fi e Bluetooth con l’app Health Mate.

Dal punto di vista della dotazione, include un bracciale standard (e la possibilità di usare bracciali XL), supporto per più utenti e feedback immediato sullo stato della pressione in base a linee guida ufficiali.

U-Scan: l’analisi delle urine

Passando allo strumento di analisi delle urine, U-Scan rappresenta una proposta piuttosto ambiziosa: un dispositivo autonomo che si monta nel WC e che analizza automaticamente campioni di urina tramite cartucce sostituibili.

La cartuccia Nutrio, ad esempio, misura parametri come gravità specifica (idratazione), pH, chetoni, vitamina C, e offre fino a circa tre mesi di test seguendo il piano raccomandato.

Il Lettore ha connettività WiFi e Bluetooth, è dotato di stazione di pulizia e ricarica, e si avvale di un sistema che tramite sensori radar identifica chi sta usando il dispositivo (Stream ID).

E’ iImportante sottolineare che U-Scan non è un dispositivo medico (nelle sue versioni “nutrizione / benessere”); i risultati sono pensati per orientamento e monitoraggio leggero dell’utente all’interno di in un percorso di cura ma non per diagnosi cliniche.

HealthSense 4 + autonomia 35 giorni: il cuore del nuovo ScanWatch 2

Al centro delle novità presentate da Withings a IFA 2025 c’è il nuovo sistema operativo HealthSense 4, installato su ScanWatch 2 (ed esteso anche ad altri modelli). HealthSense 4 porta con sé algoritmi più sofisticati che analizzano oltre 30–35 biomarcatori, fra cui il rilevamento più preciso delle fasi del sonno (inclusa REM), la variabilità della frequenza cardiaca, respirazione, ossigenazione del sangue, temperatura corporea continue, e anche trend a lungo termine per stress, recupero, salute cardiovascolare.

Una funzione nuova è il Vitality Indicator presente tramite abbonamento Withings+: combina vari parametri — attività fisica, HRV, ossigeno, temperatura corporea — per dare un’indicazione sullo stato energetico complessivo, segnalare possibili cali o affaticamento.

Un’altra componente rilevante è TempTech 24/7, che permette di distinguere in modo più affidabile la temperatura della pelle da quella ambientale, utile non solo per segnali precoci di malattia, ma anche per monitorare il ciclo mestruale, la perimenopausa o variazioni fisiologiche che possono altrimenti confondere i sensori termici.

Quanto all’autonomia, Withings afferma che ScanWatch 2 ora raggiunge fino a 35 giorni di uso continuo. Va notato che questo dato si ottiene attraverso combinazione di modalità energetica ottimizzata, gestione efficiente dei sensori, e assenza di display a colori (nel modello standard).

In condizioni normali, utilizzando tutte le nuove funzioni, l’autonomia è migliorata rispetto alle generazioni precedenti, rendendo più realistico il monitoraggio notturno prolungato e l’uso costante senza ricariche frequenti.

HealthSense 4 porta anche miglioramenti nel riconoscimento automatico delle attività fisiche, conteggio passi più accurato e notifiche più tempestive di anomalie cardiache, con conferma tramite ECG dove necessario.

Le funzioni di HealthSense 4 non restano esclusive dei nuovi lotti: Withings ha confermato l’uscita dell’aggiornamento per i modelli ScanWatch 2 già venduti, inclusi Nova e Brilliant. Eccezione parziale per ScanWatch Light, priva del modulo temperatura: su questo modello alcune funzioni legate agli avvisi di temperatura non saranno disponibili.

