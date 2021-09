Recensione Withings ScanWatch, il miglior smartwatch ibrido in campo clinico

Se guardando Withings ScanWatch vi viene in mente un semplice orologio analogico, soltanto bello da vedere, ma con scarse funzionalità smart, sappiate che avete preso un abbaglio. ScanWatch, lo ammettiamo senza riserve, è uno dei migliori smartwatch in circolazione che possiate acquistare per prendervi cura della vostra salute o di quella dei vostri cari. Vi spieghiamo il perché in questa recensione.

Estetica e design

L’estetica di Withings ScanWatch potrebbe, infatti, ingannare. Lo si potrebbe paragonare, a prima vista, ad un più tradizionale Daniel Wellington Classic, per via delle sue linee estremamente sottili, eleganti e, per l’appunto, classiche. Esteticamente non c’è davvero cosa eccepire: se amate il gusto del classico, questo ScanWatch non vi farà sfigurare, neppure ad una serata di gala. Classico in tutto. Dal quadrante rotondo, alla corona posizionata al centro della circonferenza sul lato destro, così come estremamente classico è l’attacco, con un gancio sotto il quale far scorrere il cinturino.

La parola d’ordine è estremo “minimalismo”. Il quadrante, infatti, mostra in bella vista le lancette di ore e minuti, estremamente sottili, con altre linee a scandire sulla circonferenza i minuti. C’è pure la scritta Withings, estremamente sottile e minimale. In più, sono presenti due sotto quadranti, sempre di forma circolare.

Il primo, in alto, è in realtà un piccolo display digitale, dove viene mostrato l’orario, oltre a tutte quelle che sono le funzioni smart proposte, dai dati sull’attività fisica, all’SpO2, all’ECG, ai battiti del cuore, agli esercizi di respirazione, oltre ad alcune impostazioni, come il non disturbare, e a tutte le funzioni di cronometraggio. Il secondo spazio circolare è, invece, analogico, e permette di prendere subito visione dell’obiettivo giornaliere di passi impostato.

ScanWatch ha il pregio di risultare esteticamente uno degli smartwatch ibridi più classici. Ad eccezione del piccolo display luminoso, si fatica davvero a riconoscerlo da un orologio tradizionale. Sarà per lo spessore davvero ridotto, o anche per la costruzione e l’assemblaggio, che restituisce la sensazione di un orologio di fattura superiore.

Come è fatto

Nulla da obiettare, dunque, sull’estetica, che senza mezze misure, e al netto dei gusti personali, è semplicemente fantastica. Withings ScanWatch è stupendo in tutto. Dal cinturino FKM incluso, la cassa in acciaio inossidabile, il design minimalista e premium. È tra i dispositivi più solidi che si possa indossare.

Questo ScanWatch è realizzato in acciaio inossidabile 316L e ha un display in vetro zaffiro, difficile da graffiare. Certo, tutta l’eleganza di cui abbiamo parlato fin qui stona un po’ con la possibilità di metterlo al polso per tracciare una corsa all’aperto o utilizzarlo durante un qualsiasi allenamento. Tuttavia, serve anche a questo.

È disponibile in due dimensioni, 38 mm e 42 mm, con il primo modello da noi testato, che ha un peso di circa 58 grammi. E’ leggero, anche se per le piccole dimensioni il peso non è indifferente, segno evidente che i materiali utilizzati sono di tutto pregio.

Rispetto ad altri dispositivi concorrenti, ScanWatch ha un display PMOLED relativamente grande e luminoso. È monocromatico e a bassa risoluzione, anche se nel complesso appare davvero funzionale e versatile, sia per il controllo delle notifiche al volo, sia per le letture dell’ECG in tempo reale.

A bordo, un sensore di luce ambientale, con funzionalità di riattivazione quando si gira il polso. In ogni caso, trattandosi di un ibrido, le lancette analogiche sono sempre visibili. Come per il più classico degli orologi, ScanWatch è dotato di una corona girevole sul lato destro della cassa, davvero piacevole da usare e maneggiare, e grazie alla quale è possibile scorrere tra i menù; insomma, un ottima alternativa al display touch, di cui ovviamente non è dotato.

Se pensate, però, che i pregi di questo ScanWatch si esauriscano sull’estetica, siete ancora una volta fuori strada. Chi sceglierà questo dispositivo lo farà anche, e soprattutto, per le funzioni cliniche di cui è dotato.

Funzionalità cliniche

La principale, probabilmente la più importante, è la funzione ECG, in grado di informare potenzialmente l’utente di una fibrillazione atriale. Sebbene Withings tenga a ricordare all’utente quanto sia importante rivolgersi ad un medico nel caso in cui si avverta un problema al cuore, ScanWatch può essere un ottimo alleato per prendersi cura della salute. E’ tra i primi smartwatch ibridi ad essere convalidato clinicamente per notificare agli utenti segni di fibrillazione atriale e disturbi respiratori notturni. Ha ricevuto la certificazione medica CE in Europa per il rilevamento delle complicazioni AFib.

Prima ancora di dare uno sguardo ai risultati delle nostre prove, è la stessa società a rendere note alcune informazioni sull’accuratezza dell’ECG e sull’algoritmo di rilevamento della fibrillazione atriale:

È stato condotto uno studio clinico per convalidare che ScanWatch potesse eseguire un elettrocardiogramma di livello medico e rilevare la fibrillazione atriale con questi tracciati. Le registrazioni ECG di ScanWatch sono state confrontate con le registrazioni ECG a 12 derivazioni e riviste in una valutazione alla cieca da 3 cardiologi. Lo studio è stato approvato da un comitato etico. È stato condotto secondo la Buona Pratica Clinica, lo standard ISO 14155 e la Dichiarazione di Helsinki. Lo studio si è svolto in diversi centri, tra cui il Centre de Cardiologie du Nord (CCN) e l’Hôpital Européen George Pompidou (HEGP), utilizzando un campione di età, altezza, peso e sesso diversi. Circa la metà dei partecipanti ha avuto fibrillazione atriale. I medici hanno registrato simultaneamente un elettrocardiogramma su ScanWatch e un elettrocardiogramma basale a 12 derivazioni su ciascun paziente prima di confrontare i tracciati. Hanno usato l’ECG di riferimento per fare una diagnosi. Hanno anche condotto una revisione alla cieca degli ECG dall’ECG di riferimento o dall’orologio per analizzare la qualità delle forme d’onda e delle forme d’onda (onda P, onda QRS, onda T e durata degli intervalli PR/QT/QRS). I risultati hanno mostrato che ScanWatch misura una traccia estremamente coerente con il riferimento su tutte le onde caratteristiche di un ECG

Ci è parso fondamentale fare queste premesse e precisazioni perché, per quanto le prove e i test di questi prodotti possano essere approfonditi, è sempre difficile valutare la veridicità dei dati che ci vengono restituiti dallo smartwatch. Quel che possiamo dire, è che il tracciato ECG ci ha sempre confortato sulle condizioni di salute, mentre i dati sul conteggio di passi, calorie bruciate, km percorsi, piani saliti, e misurazione dell’ossigeno nel sangue, sono sempre risultati verosimili e, all’apparenza, molto corretti e precisi. Abbiamo confrontato questi dati con altri sportwatch, e se dovessimo indicare il più preciso, sarebbe certamente questo di Withings. Senza alcun dubbio.

I risultati dell’ECG vengono inviati immediatamente allo smartphone. Anzi, se si apre l’app Health Mate, si può vedere il tracciato in tempo reale. Anche se non si dispone dello smartphone nell’immediato è possibile aprire l’app in un secondo momento per riprodurre la registrazione del tracciato, nel caso in cui si abbia necessita di guardare un’area specifica. Peraltro, dopo aver registrato l’ECG, è possibile condividere la registrazione o un referto sanitario completo con il proprio medico.

Lo ScanWatch è, inoltre, dotato di un pulsossimetro, sempre clinicamente testato, per misurare i livelli di saturazione dell’ossigeno ( SpO2 ). Anche in questo caso, i dati restituiti dallo ScanWatch appaiono assolutamente verosimili e in linea con dispositivi di fascia alta.

Disturbi respiratori

Da notare, però, che ScanWatch utilizza il pulsossimetro anche per rilevare i disturbi respiratori durante il sonno e per rilevare i livelli di ossigeno nel sangue mentre si dorme. La scansione respiratoria durante la notte permette di monitorare la saturazione di ossigeno durante il sonno, così da rilevare i segni premonitori di episodi di apnee notturne. Puoi

La modalità sempre attiva esegue una scansione respiratoria ogni notte, ma riduce notevolmente la durata della batteria di ScanWatch. Poco male, perché si tratta di una funzione davvero importante per la salute dell’utente, e che probabilmente differenzia questo dispositivo, dai tanti altri competitor disponibili sul mercato. In ogni caso, non pensiate di dover ricaricare l’orologio ogni giorno: magari non si arriverà ai 30 giorni (più 20 giorni di solo tracking e orologio) suggeriti, ma in ogni caso potrete anche dimenticarvi per settimane del carica batteria.

La scansione respiratoria misura la frequenza cardiaca, la variabilità della frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e i livelli di saturazione di ossigeno. Questa combinazione fornisce una panoramica accurata degli eventuali disturbi respiratori riscontrati durante la notte. Sebbene gravi sulla batteria, si tratta di una funzione che, per alcune persone, risulta di vitale importanza.

C’è dell’altro. Oltre al rilevamento dell’apnea notturna, ScanWatch registra la durata, la profondità, la regolarità e le interruzioni del sonno durante la notte e combina queste metriche per creare un punteggio del sonno compreso tra 1 e 100. Anche in questo caso siamo rimasti sbalorditi dalla precisione con cui l’orologio ha misurato il nostro sonno. Certo, non sappiamo se il minutaggio di sonno leggero, profondo o REM è esatto al secondo, ma nel complesso i dati restituiscono una lettura del sonno assolutamente verosimile e corretta.

Fitness

Dopo tutte queste caratteristiche e funzioni, sembrano quasi passare in secondo piano le classiche funzioni di fitness tracker di cui ScanWatch è dotato. Eppure, può tracciare oltre 30 profili sportivi, e supporta il tracciamento automatico della camminata, corsa, nuoto e bici. Le statistiche giornaliere sono disponibili nell’app Health Mate, mentre è possibile vedere i passi fatti, la distanza percorsa, le calorie bruciate e i piani saliti direttamente sul piccolo display dell’orologio.

A bordo è presente un sensore ottico della frequenza cardiaca che offre un monitoraggio continuo del battito per tutto il giorno. Registra ogni 30 minuti con possibilità di vedere lo storico tramite app.

Un test particolare

Per completare e approfondire il nostro test ci siamo fatti aiutare da un collaboratore particolare, uno stretto parente di 86 anni ancora molto attivo ma con problemi legati al cuore e alla respirazione ancora più da tenere sotto controllo in questi mesi in cui la pandemia ha colpito anche duramente gli ultra ottantenni. Un orologio come lo Scanwatch è il candidato ideale per conoscere con precisione e costanza i dati sanitari di un soggetto di questo tipo tanto più che il test al polso è cominciato al ritorno della seconda somministrazione del vaccino anti-COVID.

Questo test ci ha permesso da una parte di verificare anche la gestione del dispositivo passando da un account all’altro, molto semplice ed efficace anche nella ri-configurazione iniziale e di capire come il profilo possibile dell’utente possa spaziare anche su una vasta gamma d’età. Il quadrante molto visibile e la gradevolezza dell’estetica per una persona che non vuole portare al polso un aggeggio troppo “elettronico”, l’enorme durata della batteria che abbiamo sperimentato in 28 giorni effettivi con le misurazioni di battito cardiaco e rilevamento dell’attività durante il sonno sempre attive lo rendono un dispositivo da mettere al polso senza problemi giornalieri del controllo di carica.

Punti deboli?

Se dovessimo a tutti i costi trovare un punto di debolezza in questo smartwatch, indicheremmo le notifiche, anche se saremmo ingiusti nel penalizzarlo per questo. Partiamo dalla premessa che chi vuole parlare dall’orologio, o rispondere ai messaggi dal polso dovrà evitare questo prodotto. ScanWatch non nasce per questo, e per quanto importanti siano le notifiche, in questo orologio passano davvero in secondo piano. Sappiate, comunque, che il piccolo quadrante rotondo in alto è sempre preciso e puntuale nell’indicarvi l’app dal quale arriva la notifica, il mittente del messaggio, e il testo dello stesso, che scorre in linea orizzontale.

Le notifiche scorrono abbastanza lentamente da destra a sinistra sul display e se il messaggio è più lungo di un paio di dozzine di caratteri si dovrà rimanere con il polso sollevato per diverso tempo. Ovviamente, il reparto notifiche è piuttosto limitato, ma nel complesso è un reparto che chi acquista questo prodotto non andrà a contestare più di tanto.

Viste le tante opzioni di rilevamento clinico che lo rendono un candidato ideale come orologio smart per anziani stupisce il fatto che non sia presente un sistema di rilevamento della caduta con chiamata ai numeri di soccorso.

Ancora, gusto per dare una panoramica completa, ScanWatch non è l’orologio ideale per chi vuole pagamenti contactless, controlli per la casa intelligente dal polso, o è alla ricerca per l’archiviazione per la musica a bordo.

Conclusioni

ScanWatch di Withings è una delle esperienze indossabili più appaganti. A partire dal design estetico, alla sua costruzione, e per finire ovviamente alle funzionalità cliniche. E’ chiaro, non avete al polso uno strumento in grado di salvarvi la vita sempre e comunque, ma vi sentirete comunque monitorati, dal mattino quando vi alzate, alla notte quando andate a letto. Le misurazioni appaiono sempre veloci e, soprattutto precise. Adatto a tutti coloro che ricercano eleganza, ma che desiderano un livello di allerta al polso che sia clinicamente approvata.

Certo, non è tra gli smartwatch più economici ma i 279,95 euro richiesti per la versione da 38 mm, così come i 299,95 euro per la variante da 42 mm, sono assolutamente giustificati. ScanWatch è un prodotto di qualità, sotto tutti i punti di vista.

PRO

Esteticamente ineccepibile

Minimale e moderno, ma allo stesso tempo classico

Costruzione e materiali

Funzionalità cliniche

Applicazione che permette la condivisione facile dei dati

Autonomia eccezionale

CONTRO

Reparto notifiche in secondo piano

Manca la funzionalità SOS per le cadute.

Tracciamento fitness base

E’ distribuito in Italia da Hinnovation.