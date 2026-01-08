Al CES 2026 fa capolino il Wi-Fi 8

A malapena molti utenti stanno cominciando ora a disporre in casa di connessioni Wi-Fi 6, 6E e 7, ma da qualche tempo già si parla di Wi-Fi 8.

I primi prototipi di router con chip specifici sono apparsi al CES 2026 di Las Vegas e più che migliorie in termini di velocità, promettono maggiore stabilità, migliore efficienza energetica, throughput superiore e comunicazioni peer-to-peer migliori tra dispositivi. Il Wi-Fi 8 promette connessioni più stabili quando l’utente si sposta con un dispositivo in mano tra le varie stanze della casa allontanandosi dal router, con migliorie nella gestione del segnale.

Tra le aziende che mostrano nei padiglioni del CES 2026 prodotti specifici c’è Broadcom, con chipset BCM6714, BCM6719 e processori AI BCM4918 che saranno integrati nei dispositivi che prevedono l’immancabile aggiunta dell’intelligenza artificiale, elemento che dovrebbero fare la differenza, secondo quanto comunica l’azienda.

Anche MediaTek ha annunciato Filogic 8000, famiglia di chip Wi-Fi 8, destinata sia ai prodotti enterprise sia a prodotti consumer come smartphone, laptop e TV, indicata come in grado di migliorare l’efficienza, la copertura del segnale e ridurre la latenza.

Asus mostra i ROG NeoCore (quelli che vediamo nelle foto che vedete allegate in questo articolo); vantano un design decisamente unico, quello che per ora è indicato come un concpet ma è probabile che sarà effettivamente questo il loro aspetto finale.

WiFi 8 is coming.

Here’s one of the first real-world WiFi 8 throughput demos, showcased at CES 2026.

Meet ROG NeoCore a WiFi 8 concept router pushing what’s next in wireless performance. pic.twitter.com/BJOblTlvsz — AdWock | tech & business (@adwock) January 8, 2026

A ottobre dello scorso anno Tp-Link ha effettuato le prime prove con tecnologie Wi-Fi 8 sfruttando prototipi di dispositivi frutto di collaborazioni con non meglio precisate altre aziende del settore (molto probabilmente Qualcomm).

TP-Link afferma di aver convalidato l’implementazione di beacon (semplificando, le antenne) e capacità di trasferimento dati con tecnologia Wi-Fi 8 (802.11bn) dimostrando la fattibilità di queste connessioni con futuri prodotti consumer.

Prodotti specifici dovrebbero arrivare un po’ prima della ratifica dello standard da parte dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) entro il 2028.

Il Wi-Fi 8 dovrebbe migliorare non tanto la velocità ma offrire maggiore stabilità e l’esperienza utente nel complesso. Lo standard prevede sempre tre bande – 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, con larghezza di banda massima teorica di 320MHz, velocità di picco di 23Gbps, un aumento minimo del 25% del throughput in condizioni difficili, una riduzione del 25% della latenza al 95° percentile ed una diminuzione del 25% dei pacchetti persi durante il roaming.

I vantaggi di Wi-Fi 8

Tra i vantaggi: il roaming senza interruzioni (riduzione di latenza e perdita pacchetti durante lo spostamento dei dispositivi tra vari access point), copertura ai margini di rete (anche con segnale debole o in presenza di interferenze), coordinazione multi-AP (tra più access point per migliorare efficienza in ambienti ad alta densità), coesistenza radio (gestione di Wi‑Fi, Bluetooth e UWB sullo stesso dispositivo, riducendo le interferenze).

La promessa, in altre parole, è quella di una qualità ancora maggiore rispetto a quella già elevata che è possibile ottenere con le connessioni Wi-Fi 7, soprattutto in ambienti nei quali sono presenti numerosi dispositivi da gestire

Per tutte le notizie riguardanti le presentazioni del CES 2026 il link da seguire è direttamente questo.