Grazie ad Amazon potete avere un cinema da 200 pollici in casa a meno di 230 €

Se avete intenzione di comprare un videoproiettore portatile o uno di quelli pensati per essere usati principalmente in casa, tenete presente questo: la gran parte dei modelli attualmente in commercio presentano limiti evidenti tra luminosità insufficiente, immagini poco leggibili alla luce del giorno, audio debole o una durata nel tempo non sempre rassicurante.

Vi diciamo questo perché OSCAL è da poco entrata in questo scenario con il PV800Pro, il suo primo proiettore con AI di fascia alta pensato per risolvere tutti questi problemi. Indipendentemente dall’uso che se ne intende fare – tra lavoro, intrattenimento o installazione in giardino – promette di mantenere un buon equilibro tra alte prestazioni e facilità d’uso.

Cosa offre

Il punto forte risiede nella luminosità di 1400 ANSI lumen, un valore che consente di ottenere immagini visibili e definite anche in ambienti non completamente oscurati.

A questo si affianca il supporto ai contenuti 4K con risoluzione nativa 1080p, ulteriormente valorizzata da HDR10+ e da un rapporto di contrasto di 4000:1, elementi che contribuiscono a restituire immagini più profonde, colori più accurati e una migliore gestione delle scene scure e luminose.

Questo nuovo modello si può appoggiare direttamente su un tavolo oppure installare a soffitto ed è ottimo anche per chi cerca un’esperienza Smart completa datosi che integra la piattaforma Google TV con cui poter accedere direttamente a piattaforme come Netflix, YouTube, Disney+ e Prime Video, oltre a scaricare migliaia di applicazioni, il tutto supportato dai comandi vocali con AI.

La dimensione di proiezione inoltre raggiunge i 200 pollici e c’è sia l’autofocus che la correzione automatica della prospettiva in modo da avere l’immagine sempre perfettamente posizionata anche quando si sposta temporaneamente il videoproiettore in un’altra stanza.

L’audio è affidato a un sistema stereo con driver da 75 mm che promette di di raggiungere 100 dB e di offrire un effetto surround a 360 gradi. Il tutto mantenendo una rumorosità inferiore ai 35 dB grazie a un sistema di raffreddamento integrato.

Dal punto di vista della connettività offre infine porte USB, HDMI e jack audio da 3,5 mm, mentre Chromecast integrato, Wi-Fi 6 dual-band e Bluetooth 5.0 agevolano lo streaming e il mirroring wireless da smartphone, computer e console.

Ultimo elemento distintivo è la durata: l’azienda assicura almeno 150.000 ore di vita grazie anche all’ausilio di sistemi di protezione da surriscaldamento e scosse elettriche, ed è comunque protetto da una garanzia di 3 anni.

La promozione

Il videoproiettore OSCAL PV800Pro costa 399,99 €. Se lo acquistate su Amazon, fino a fine mese trovate una casella coupon che ve lo fa scontare a 249,99 €.

Ma non finisce qui perché fino al 31 gennaio avete l’opportunità di tagliare ulteriormente il prezzo andandolo a pagare soltanto 227,99 €: vi basta inserire il codice S32BD8DL nel carrello prima dell’acquisto.

👉 Acquista OSCAL PV800Pro a soli 227.99 euro

Non dimenticate infine che la spedizione è a cura di Amazon ed è compresa nel prezzo.