Tp-Link sta già sperimentando le connessioni Wi-Fi 8

TP-Link ha effettuato le prime prove con tecnologie Wi-Fi 8 sfruttando prototipi di dispositivi frutto di collaborazioni con non meglio precisate altre aziende del settore (molto probabilmente Qualcomm).

Non sono noti molti dettagli, ma TP-Link afferma di aver convalidato l’implementazione di beacon (semplificando, le antenne) e capacità di trasferimento dati con tecnologia Wi-Fi 8 (802.11bn) dimostrando la fattibilità di queste connessioni con futuri prodotti consumer.

Prodotti specifici dovrebbero arrivare un po’ prima della ratifica dello standard da parte dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) entro il 2028.

A luglio di quest’anno, Qualcomm aveva già spiegato che il Wi-Fi 8 offrirà prestazioni stabili, paragonabili al cablato, anche in ambienti congestionati, soggetti a interferenze o caratterizzati da mobilità elevata.

Il Wi-Fi 8 dovrebbe migliorare non tanto la velocità ma offrire maggiore stabilità e l’esperienza utente nel complesso. Lo standard prevede sempre tre bande – 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, con larghezza di banda massima teorica di 320MHz, velocità di picco di 23Gbps, un aumento minimo del 25% del throughput in condizioni difficili, una riduzione del 25% della latenza al 95° percentile ed una diminuzione del 25% dei pacchetti persi durante il roaming.

I vantaggi di Wi-Fi 8

Tra i vantaggi: il roaming senza interruzioni (riduzione di latenza e perdita pacchetti durante lo spostamento dei dispositivi tra vari access point), copertura ai margini di rete (anche con segnale debole o in presenza di interferenze), coordinazione multi-AP (tra più access point per migliorare efficienza in ambienti ad alta densità), coesistenza radio (gestione di Wi‑Fi, Bluetooth e UWB sullo stesso dispositivo, riducendo le interferenze).

La promessa, in altre parole, è quella di una qualità ancora maggiore rispetto a quella già elevata che è possibile ottenere con le connessioni Wi-Fi 7, soprattutto in ambienti nei quali sono presenti numerosi dispositivi da gestire.

“Questa tecnologia”, spiega Tp-Link, “è destinata a fornire prestazioni wireless ultra-affidabili di cui il settore avrà bisogno con l’avvento di un numero sempre maggiore di dispositivi e applicazioni ad alta intensità di banda”.x