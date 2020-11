Windows 10 si acquista a soli 5 € per il Black Friday di Keysoff.com: ecco tutti gli sconti

Il Black Friday è dietro l’angolo e offre sconti e prezzi speciali da non perdere. Quest’anno potete puoi godere di prezzi ancora più convenienti su Keysoff.com, il negozio online per chiavi di licenza per giochi e software.

Sul sito si possono puoi trovare codici per PC e giochi, crediti per Xbox Live e PSN e persino codici di licenza per i migliori software per PC.

Il Black Friday su Keysoff.com propone prodotti a prezzi speciali e sconti aggiuntivi su vari prodotti per PC.

Prezzi speciali del Black Friday

Oltre a questi prezzi speciali, potete applicare il codice coupon speciale BFS58, per acquistare Office Home & Business per Mac con uno sconto extra del 58%.

Sconti fino al 45% su Windows

Non finiscono le offerte dedicate a Windows 10: applicando il codice coupon BFS45 in fase di acquisto sarà possibile ottenere uno sconto del 45% su altri sei prodotti selezionati della seria Windows.

Ulteriore sconto del 58% su Office e altri software Microsoft

È infine possibile ottenere il 58% di sconto su qualsiasi altro prodotto Microsoft disponibile. Per applicare lo sconto basta utilizzare il codice coupon BFS58 durante il pagamento.

Mancano pochi al Black Friday: assicuratevi di approfittare di tutti i prezzi speciali e gli sconti che Keysoff.com offre.

Informazioni su Keysoff.com

Keysoff.com è il marketplace specializzato in vendita online per chiavi di licenza software. Fornisce supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su tutta la gamma di chiavi software disponibili.

Per contattare il sito, è sufficiente inviare un’e-mail a [email protected] e il team di assistenza clienti si prenderà cura della richiesta il prima possibile.

Per avere maggiori informazioni su come funziona la vendita di chiavi di licenza scontate online potete leggere questo nostro articolo.