Finalmente Windows 11 accoglie iPhone nel menu Start

A un anno di distanza da Android, finalmente Microsoft fa spazio anche ad iPhone nel menu Start di Windows 11. Ricordiamo che nell’aggiornamento Windows 11 2024 dello scorso anno è stato integrato un pannello laterale nel menu Start che semplifica la condivisione dei contenuti con i dispositivi Android dalla finestra dedicata, permettendo di visualizzare lo stato della batteria del telefono, accedere a notifiche, messaggi e foto.

Microsoft sta ora integrando funzionalità simili offerte agli utenti iPhone che usano PC con Windows 11. Gli iscritti al programma Windows Insiders possono sperimentare l’accesso ad iPhone da menu Start, come spiega Microsoft nel blog aziendale:

“Un’integrazione perfetta che permette agli utenti iPhone di usufruire degli stessi benefici offerti agli utenti Android, inclusa la possibilità di visualizzare lo stato della batteria del telefono e della connettività, la possibilità di accedere a messaggi e chiamate, tenere traccia delle ultime attività, tutto comodamente integrato nel menu Start”.

La novità in questione è un miglioramento della funzione “Phone Link” (in italiano “Collegamento al telefono”) che semplifica l’accesso da computer Windows 11 a contenuti di dispositivi Android e iPhone. Dopo avere abbinato telefono e PC via Bluetooth è possibile visualizzare notifiche sullo schermo del computer, inviare messaggi, anche rispondere al telefono direttamente dal PC.

Per condividere un file da iPhone a PC, basterà selezionare il file o i file da condividere, fare tap sull’icona di condivisione, scegliere “Collegamento a Windows” e selezionare il dispositivo di destinazione. In modo analogo, per condividere file da PC a iPhone, basterà selezionare i file in locale sul PC, fare click con il tasto destro del mouse, selezionare “Condividi” e selezionare “Il mio telefono” (o opzione equivalente).

Sul telefono (o sul PC) appare un messaggio che fa riferimento al collegamento dell’altro dispositivo; accettando la ricezione, sarà possibile connettere i due dispositivi in modo analogo a quanto avviene con AirDrop tra i dispositivi Apple.

La novità, come accennato, è già disponibile per gli utenti insider iscritti ai canali Dev e Beta, e dunque dovrebbe arrivare entro poche settimane per tutti gli utenti, integrata nei futuri aggiornamenti di Windows.

Il programma Windows Insider è nato 10 anni addietro (lanciato il 30 settembre 2014), pensato come strategia per coinvolgere gli utenti nello sviluppo del sistema operativo. Alcune funzionalità sono presentate gradualmente, al fine di ottenere il feedback degli utenti. Esistono ad ogni modo dei sottocanali che aumentano la confusione intorno alla tempistica e alla effettiva disponibilità delle funzionalità.

