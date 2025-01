HomePod Mini, il primo erede è atteso nel 2025

Pubblicità

HomePod mini ha fatto il suo tempo, seppur è ancora l’ultimo modello di altoparlante intelligente di Apple rilasciato sul mercato: l’erede potrebbe arrivare in questo 2025 da poco iniziato.

In effetti è stato lanciato insieme alla serie iPhone 12 nell’ormai lontano novembre 2020: in Italia è arrivato a novembre del 2021. Finalmente, dopo diversi anni di attesa, sembra che sia in arrivo un nuovo modello entro la fine di quest’anno.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe puntando a presentare il nuovo HomePod mini verso la fine del 2025. Tra le novità più attese, si parla di un chip combinato Wi-Fi e Bluetooth sviluppato direttamente da Apple, con supporto per Wi-Fi 6E. Questo rappresenterebbe un significativo passo avanti rispetto al modello attuale, che supporta, invece, solo lo standard Wi-Fi 4.

HomePod mini 2025, le novità attese

Anche se per il momento non ci sono informazioni ufficiali, si ipotizza che il nuovo HomePod mini possa includere un nuovo chip Apple della serie “S”, una qualità audio migliorata, nuove opzioni di colore, oltre a un chip Ultra Wideband UWB di nuova generazione per rendere il passaggio di contenuti con la funzione Handoff ancora più rapido e fluido.

L’attuale HomePod mini utilizza il chip Apple S5, introdotto per la prima volta con Apple Watch Series 5 nel 2019, quindi un aggiornamento hardware sembra altamente probabile.

Hub per la smart home

Oltre al nuovo HomePod mini, Apple sta lavorando su un nuovo hub per la casa intelligente, che potrebbe arrivare entro l’anno. Questo dispositivo dovrebbe essere dotato di uno schermo di dimensioni comprese tra 6 e 7 pollici, progettato per essere montato a parete o posizionato su una base da tavolo, naturalmente con altoparlante integrato, entrando così in competizione con gli schermi intelligenti di Amazon e Google.

Si tratterebbe di un prodotto simile all’HomePod mini per alcune funzionalità, ma con un focus aggiuntivo sull’interazione visiva e il controllo della smart home.

