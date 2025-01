Alibaba svela Qwen più potente di ChatGPT e DeepSeek

Pubblicità

L’Intelligenza Artificiale non arresta la sua corsa e, nemmeno il tempo di parlare del sorprendente nuovo arrivato DeepSeek, ecco un nuovo contendente sulla scena: questa volta è il gigante tecnologico cinese Alibaba ad aver presentato una nuova versione del suo modello di intelligenza artificiale Qwen 2.5, affermando che ha superato anche DeepSeek-V3.

Il lancio di Qwen 2.5-Max, avvenuto il primo giorno del Capodanno lunare, quando la maggior parte dei cinesi è in vacanza con le famiglie, evidenzia la pressione esercitata dall’ascesa meteoritica della startup cinese DeepSeek in questi ultimi giorni. Questa rapida evoluzione ha messo in difficoltà non solo i concorrenti internazionali, ma anche quelli nazionali.

Secondo un annuncio dell’unità cloud di Alibaba pubblicato sull’account ufficiale WeChat, Qwen 2.5-Max supera quasi completamente GPT-4o, DeepSeek-V3 e Llama-3.1-405B, quindi battendo tutti i modelli di AI più avanzati di OpenAI e Meta.

DeepSeek-V3, ricordiamo, è stato rilasciato il 10 gennaio, seguito poi dalla versione R1 del 20 gennaio. Sebbene al momento sia stato rimosso da App Store e Google Play, ha certamente sconvolto il mondo dell’AI, con costi di sviluppo e utilizzo straordinariamente bassi che hanno portato gli investitori a mettere in discussione i piani di spesa massiccia delle principali attori USA.

Naturalmente, il successo di DeepSeek ha scatenato una corsa tra i suoi concorrenti cinesi per aggiornare i propri modelli, così che non sono passati neppure due giorni dal lancio di DeepSeek-R1, che ByteDance, proprietaria di TikTok, ha annunciato un aggiornamento del proprio modello di AI.

Peraltro, il predecessore del modello DeepSeek-V3, il DeepSeek-V2, aveva già innescato una guerra di prezzi nel mercato cinese dell’AI dopo il suo rilascio lo scorso maggio. Essendo open-source e straordinariamente economico – solo 1 yuan (0,14 dollari) per ogni milione di token elaborati – aveva portato Alibaba a ridurre i prezzi di alcuni suoi modelli fino al 97%.

Anche altre aziende tecnologiche cinesi, come Baidu e Tencent, hanno reagito. Baidu, in particolare, aveva lanciato la prima alternativa cinese a ChatGPT nel marzo 2023.

In tutto questo scenario, Liang Wenfeng, il misterioso fondatore di DeepSeek, ha dichiarato di non preoccuparsi della guerra dei prezzi, considerato che il suo obiettivo rimane il raggiungimento dell’AGI (intelligenza artificiale generale), ossia di sistemi autonomi capaci di superare gli esseri umani nella maggior parte dei compiti economicamente rilevanti.

Per capire come funziona DeepSeek e perché al debutto ha fatto crollare i maggiori titoli tecnologici USA rimandiamo a questo approfondimento . Tutti gli articoli dedicati all’Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.