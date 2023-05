Windows 11 offrirà backup e ripristino dal cloud

Nell’ambito della conferenza per sviluppatori Build 2023, Microsoft ha annunciato novità quali l’integrazione di ChatGPT con Bing e la possibilità per gli sviluppatori di utilizzare un’unica piattaforma per creare plugin che funzionano sia in ambito consumer che business per i “copilot” (funzionalità di intelligenza artificiale per applicazioni e servizi).

Una novità passata in sordina sono altri annunci non legati all’AI, come ad esempio la possibilità di eseguire backup e ripristino di Windows 11 dal cloud, alla stregua di quanto permettono di fare gli smartphone.

Al primo avvio – riferisce Windows Central – l’utente potrà eseguire il login al proprio account e selezionare “Ripristina le mie app” dal backup sul cloud. Dopo la conferma, l’utente vedrà ripristinato sfondo Scrivania, Impostazioni come l’aveva lasciato sulla precedente macchina, partirà il pre-loading delle app installate sul precedente PC, e avere le app sulla barra delle applicazioni così come le aveva lasciate, avviando il download di quest’ultime dal Microsoft Store al primo click. Non è chiaro se questa funzionalità sarà possibile anche per app diverse da quelle scaricate dal Microsoft Store.

Altra novità di rilievo – riferisce sempre Windows Central – riguarda Windows 11 per macchine con CPU ARM, con migliorie che dovrebbero portare a una migliore esperienza d’uso su dispositivi quali Surface Pro 9 (ARM), Surface Pro X e il Dell Inspiron 14 con processore Snapdragon 8cx 2.

Sul versante gaming, il “motore” Unity per Windows on ARM sarà disponibile da inizio giugno, permettendo agli sviluppatori di creare giochi ottimizzati per dispositivi per macchine che usano come sistema operativo Windows on ARM. Anche l’ambiente di sviluppo Visual Studio offrirà il supporto Multi-platform App UI (MAUI) per ARM, con ovvii vantaggi per le macchine che usano processori di questo tipo.

Anche Node.js – runtime open source multipiattaforma per l’esecuzione di codice JavaScript – ora supporta l’architettura ARM64.

