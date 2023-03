Microsoft 365, il Copilot con l’AI per automatizzare vari compiti con Office

Microsoft sta integrando l’Intelligenza Artificiale in vari suoi prodotti è l’ultima novità riguarda Microsoft 365 (l’insieme di servizi in abbonamento che includono Word, Excel, PowerPoint e Access) con l’integrazione del Copilot, indicato come «un “copilota” per il mondo del lavoro, che combina la potenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con i dati presenti in Microsoft Graph e nelle app di Microsoft 365, per trasformare il mondo professionale grazie all’AI».

Copilot può essere sfruttato in abbinamento ad applicazioni quali Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams e altre ancora. Con Word, ad esempio, è possibile elaborare un testo, supportando gli utenti nella creazione di documenti. L’autore può chiedere al Copilot di di accorciare un testo, riscriverlo o fornire un feedback. In PowerPoint è possibile creare presentazioni partendo da una semplice richiesta, aggiungendo contenuti pertinenti da un documento creato in precedenza, ma anche chiedere di analizzare le tendenze e creare grafici e chart di dati.

In Outlook è possibile richiedere la sintesi di lunghi thread di e-mail o la stesura rapida di risposte, aiutando a smaltire la posta in arrivo. In Teams è possibile ottenere un riassunto con i punti chiave della riunione – compreso chi ha detto cosa, fino a quale punto tutti i partecipanti sono allineati e dove non sono d’accordo – e suggerirementi sui “next steps”, il tutto in tempo reale.

La tecnologia in questione sfrutta GPT-4, lo stesso “motore” di IA che la Casa di Redmond ha integrato in Bing. Microsoft spiega che Copilot “non si limita a incrementare la produttività individuale, ma contribuisce a creare un nuovo modello di conoscenza per ogni organizzazione, sfruttando la grande quantità di dati e insight che oggi è in gran parte inaccessibile e non sfruttato”.

Secondo Microsoft, il Copilot è “solo l’inizio” di quello che è possibile fare. A suo dire, “cambierà radicalmente il modo in cui le persone lavorano con l’AI e in cui l’AI lavora con le persone”.

