Windows 11 per palmari, il prototipo per Steam Deck e affini

Uno sviluppatore all’interno di Microsoft sta valutando la possibilità di creare una modalità di Windows 11 per Steam Deck e altri computer e console portatatili o meglio handheld, palmari. Da un video riportato su Twitter dall’utente che si firma h0x0d si vede il primo abbozzo e prototipo sperimentale di una interfaccia utente UI per Windows 11 con un launcher e una gaming shell pensata per touchscreen e controller da gaming.

È già possibile installare Windows 11 sulla console portatile Steam Deck, ma l’interfaccia non è ovviamente adatta per essere controllata agevolmente tramite i dispositivi di input del prodotto Valve, rendendo l’esperienza poco piacevole.

Il video pubblicato su Twitter, segnalato da The Verge, fa parte di un progetto hackathon interno a Microsoft e risale a settembre dello scorso anno. Eventi di questo tipo sono pensati per offrire ai dipendenti la possibilità di mostrare idee che, a volte, si rivelano interessanti per i dirigenti che successivamente le approvano, trasformandoli in progetti ufficiali per i team di lavoro.

Nel video sono evidenziati attuali limiti di Windows 11 sui dispositivi come Steam Deck e l’uso di un sistema che prevede un launcher in grado di gestire i vari eseguibili di Steam, Epic Games Store, PC Game Pass, EA Play e altri ancora. Valve offre i driver per Windows su Steam Deck ma la interfaccia utente di Windows rende complicato navigare con i controlli touch o un controller da gioco e non esistono launcher dedicati come quelli di SteamOS.

Il filmato fa riferimento a un prototipo di Windows 11 versione palmare handheld creato da Dorothy Feng, senior UX designer presso Microsoft. Il prototipo include una tastiera ottimizzata per Steam Deck utilizzabile alla stregua di un controller, e una taskbar fluttuante già vista in altri progetti di Microsoft.

Non c’è ancora niente di ufficiale ma l’idea ha suscitato entusiasmo su internet e Microsoft potrebbe essere tentata a uscire allo scoperto, confermando tutto e far sognare molti giocatori. Con l’aggiornamento di marzo di Windows 11 sono arrivate due novità che potrebbero non piacere a tutti, inclusa la pubblicità dentro allo storico menu di avvio Start.