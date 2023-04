Microsoft mette la pubblicità nel menu Start di Windows 11

Tra le novità rilasciate da Microsoft nell’aggiornamento di marzo di Windows 11 una non sarà gradita da tutti gli utenti: la pubblicità nel menu Start. L’esperimento era iniziato a novembre dello scorso anno e l’implementazione è ora attiva per tutti gli utenti.

Al momento l’avviso di tipo promozionale è proposto sotto forma di consiglio, come segnala Windows Central, ed è mostrato in fase di spegnimento del computer, invitando gli utenti a fare il backup su OneDrive. Ma a quanto pare in futuro sarà possibile visualizzare altri tipi di annunci, non solo nello storico menu Start di Windows 11, ma anche in altre aree del sistema operativo.

Gli annunci pubblicitari nel menu Start non sono ancora visibili a tutti e sembra che la multinazionale di Redmond stia raccogliendo feedback prima di proporre a tutti l’opzione come default. A suscitare polemiche è anche il modo con il quale Microsoft fa riferimento alla pubblicità, presentata come “notifiche per gli account Microsoft su Start”, elementi invadenti e per i quali – per fortuna – dovrebbe arrivare a breve un sistema per disattivare gli annunci in modo semplice (dalla sezione “Personalizzazione” nelle Impostazioni).

Do we really need to stuff OneDrive promos in the user session flyout? Anything for that sweet sweet KPI 😭 pic.twitter.com/ZsQGmkntDS — Albacore (@thebookisclosed) November 6, 2022

L’opzione che consente di disattivare le pubblicità nel menu Start di Windows 11, o le notifiche come le chiama Microsoft, non è ancora presente nelle build preliminari ma dovrebbe arrivare a breve, probabilmente in concomitanza degli aggiornamenti facoltativi per aprile o maggio 2023.

Altra novità che non tutti potrebbero gradire riguarda la cattura delle schermate: cambia il funzionamento lo storico pulsante Print Screen, presente fin dai primi modelli di PC DOS e poi Windows, abbreviato a volte in PrtScn o, su alcune tastiere con layout italiano, “Stampa”. Nelle build 22621.1546 e 22624.1546 disponibili da qualche giorno nel canale Beta la pressione di questo tasto apre direttamente lo Snipping Tool e non offre più l’acquisizione diretta degli screenshot.

Con la pressione di Print Screen non si acquisisce più un’istantanea dello schermo ma sarà possibile decidere cosa fare: catturare una porzione della schermata, di tutto lo schermo o avviare la registrazione di video, sulla falsariga di quanto già fatto da Apple su macOS.