IKEA svela il nuovo telecomando SYMFONISK anche per gli altoparlanti Sonos

All’inizio di quest’anno, IKEA ha introdotto una nuova versione del suo telecomando SYMFONISK utilizzato per controllare gli altoparlanti Sonos. Adesso, il colosso ha lanciato la seconda generazione. Le novità includono due pulsanti di scelta rapida integrati, che possono essere configurati sia tramite l’app ufficiale IKEA Home smart, sia tramite Apple HomeKit.

Il telecomando, oltre ai pulsanti di scelta rapida, ha un pulsante di riproduzione/pausa, quelli per il volume e pulsanti avanti/indietro. Viene alimentato da due batterie AAA, che secondo il produttore assicurano una durata di circa due anni con un utilizzo regolare.

Da notare sempre che per l’installazione e il corretto utilizzo del telecomando, è necessario l’utilizzo di un hub DIRIGERA o TRÅDFRI. Il telecomando, inoltre, viene fornito con un supporto a parete a cui aderisce magneticamente e può controllare sia singoli altoparlanti Sonos, che un gruppo di altoparlanti del brand.

È possibile visualizzare il telecomando all’interno di HomeKit dopo la consueta configurazione, sia nella panoramica dei dispositivi, sia nei singoli dispositivi.

In questo modo sarà possibile gestire tutte le casse SYMFONISK e Sonos dalla cucina, dalla camera da letto o da qualsiasi altro ambiente della casa. Il telecomando ha anche due pulsanti-scorciatoia che permettono di ascoltare le proprie playlist.

Il nuovo telecomando SYMFONISK è disponibile per l’acquisto online, sul sito di IKEA, che nei negozi fisici.

Lo trovate direttamente a questo indirizzo al prezzo di 9,95 euro.

Symfonisk è il nome di una collaborazione a lungo termine fra IKEA e Sonos, che avvicina la musica e l’home furnishing, creando nuove sinergie. Spesso le casse audio e le lampade da tavolo vengono messe le une accanto alle altre, occupando il doppio dello spazio sui mobili. Il sound di Sonos integrato in una lampada da tavolo di IKEA risolve il problema della collocazione delle casse, liberando spazio e inserendosi in ogni stile d’arredo. Per tutti i dettagli sul marchio vi rimandiamo a questo indirizzo.