Nuki Smart Lock 4 in offerta a 119 €

Riecco una buona occasione sulla quarta generazione delle serrature smart Nuki Smart Lock 4 che scende a 119 €

Nuki Smart Lock 4.0, come le precedenti versioni è una serratura che di base consente di aprire e chiudere la porta di casa usando lo smartphone sia senza chiave “in presenza” che ovunque ci si trovi, oppure dando ad una persona di fiducia la possibilità di aprire la porta senza dover consegnare una chiave fisica mediante un codice gestito in questo caso dal telefono dell’ospite.

Fondamentalmente la serratura intelligente di Nuki comunica con il proprio smartphone tramite Bluetooth. Nuki Smart Lock 4.0 Pro è compatibile con Android e iOS e pure con Homekit (via Matter) con il bridge Wi-Fi e può essere usato per consentire l’accesso a casa ad amici e parenti. Inoltre, può essere integrato con altre soluzioni di smart home presenti in casa, nonché con i popolari assistenti vocali Google Assistant, Alexa, Siri e IFTTT.

Nuki dice anche che nonostante esteriormente la versione 4.0 sia identica alla versione 3.0, le tecnologie sono state completamente riviste e reingegnerizzate per garantire prestazioni complessivamente superiori.

Restano i pregi di installazione, davvero veloci. In meno di 3 minuti si rende smart la propria serratura; basta applicare la piastra di montaggio all’interno della porta, inserire la chiave e semplicemente appoggiare la Smart Lock sopra il cilindro della serratura. Tramite l’applicazione sullo smartphone, poi, si configura il prodotto seguendo la rapida guida e la serratura sarà pronta per essere usata in un attimo.

Va sottolineato che qui parliamo, appunto, della versione 4 che è priva del Wifi. Ha anche bisogno di un Bridge, quindi, per funzionare da remoto. Questa versione è anche priva di batterie ricaricabili.

Nuki Smart Lock 4.0 era disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di 189 € ma ora la trovate in sconto a 119 € è compatibile Matter e Homekit via bridge wi-fi aggiuntivo.