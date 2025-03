Microsoft Surface 11 abbandona l’alimentatore in UE

Pubblicità

In alcuni mercati europei Microsoft non include più l’alimentatore di serie nella confezione dei Surface Pro 11. L’azienda ha fatto sapere che si tratta di una iniziativa in cooperazione con l’UE per ridurre i rifiuti elettronici, ma questo significa che chi non dispone di un alimentatore da poter sfruttare con il dispositivo, dovrà comprarlo a parte. L’alimentatore originale da 65W venduto da Microsoft costa di listino 94,90€.

Il Surface Pro 11 presentato lo scorso anno include di serie l’alimentatore in tutti i mercati; cambiamenti nel mercato UE sono a quanto pare entrati in vigore da circa un mese, e Microsoft ora offre il Surface Pro 11 in un packaging più piccolo e sottile che include solo il tablet vero e proprio e una semplice guida introduttiva.

Obiettivo dell’UE è ridurre rifiuti elettronici ed emissioni di carbonio, visto che la confezione è più sottile e leggera e non tutti hanno bisogno di un alimentatore USB-C, molti di questi ormai comuni in molte case.

Dal sito italiano di Microsoft in fase di ordine è possibile selezionare il processore (SnapDragon X Plus 10 Core o SnapDragon X Elite 12 Core), colore, specifiche e se inserire o no l’alimentatore (94,90 euro ma nel momento in cui scriviamo è scontato a 47,90€). Anche nel ngozio Microsoft su Amazon viene espressamente indicata l’assenza dell’alimentatore nella confezione del computer.

Microsoft spiega: “Se a casa disponi già di un alimentatore compatibile, puoi riusarlo per ridurre i rifiuti elettronici e risparmiare denaro. Per verificare la compatibilità del tuo caricabatterie, controlla il numero del modello sull’alimentatore. Puoi trovare tale numero stampato in caratteri piccoli sulla parte inferiore dell’unità o sullo stesso adattatore”.

L’alimentatore venduto da Microsoft è da 65W e offre la ricarica veloce sia con il Surface Pro 11, sia con il Surface Laptop 7. A proposito di quest’ultimo, nella confezione del Surface Laptop 7 l’alimentatore è – al momento – incluso di serie.

Il Parlamento europeo fin dal 2022 aveva avvisato della necessità di un caricabatteria unico per tutti i cellulari e tablet (passaggio al quale è stata obbligata anche Apple) spiegando che entro la fine del 2024, tutti i telefoni cellulari, i tablet e le fotocamere nell’Unione europea dovevano essere dotati di una porta di ricarica USB-C.

Dalla primavera 2026, l’obbligo si estenderà ai computer portatili. La nuova legge fa parte di un più ampio sforzo dell’UE indicato come “volto a ridurre i rifiuti elettronici e a consentire ai consumatori di compiere scelte più sostenibili”. Secondo le regole in questione i consumatori non hanno bisogno di un caricabatteria ogni volta che acquistano un nuovo dispositivo, dal momento che lo stesso caricabatteria può essere utilizzato su tutta una serie di dispositivi elettronici portatili di piccole e medie dimensioni.

