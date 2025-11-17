Microsoft punta sull’AI agentica in Windows, ma gli utenti insorgono: “Nessuno la vuole”

A inizio novembre Microsoft ha riferito di voler fare evolvere Windows in un sistema operativo “agentico“, in grado di eseguire compiti per conto degli utenti. Questa scelta non piace a molti utenti e molti ritengono che l’azienda dovrebbe concentrarsi su questioni più importanti, migliorare le performance, tenere conto di aspetti che ostacolano gli sviluppatori, e smettere di pensare a funzionalità AI che nessuno vuole.

A riferirlo è il sito Windows Central sottolineando le reazioni ad un post di Pavan Davuluri, l’uomo a capo della divisione Windows di Microsoft. Un recente post su X nel quale Davuluri evidenziava la possibilità per Windows di evolversi in un sistema operativo “agentico”, con funzioni AI in grado di migliorare la produttività e automatizzare varie attività, è stato inondato da critiche, con repliche del tipo: “Basta con queste sciocchezze. Nessuno le vuole”, oppure “Amico, francamente, nessuno lo vuole”, evidenziando il pensiero di molti utenti riguardo all’integrazione AI, in quello che sembra un disinteresse e con molti che, invece, chiedono altro.

In uno dei commenti di risposta di Davuluri si legge: “Il team (e io) teniamo conto di un sacco di feedback. Bilanciamo tra ciò che vediamo nei nostri sistemi di feedback e quello che sentiamo di dover fare direttamente. Non sempre c’è corrispondenza, ma tutte e due sono importanti”. Il capo della divisione Windows di Microsoft riferisce ancora di avere letto i commenti e compreso la necessità di concentrarsi su questioni quali “l’affidabilità, le performance, la facilità d’uso e altro ancora”, ribadisce che Microsoft “si preoccupa profondamente degli sviluppatori” e che l’azienda discute di questi “punti deboli e altre questioni” in dettaglio, perché vuole che gli sviluppatori scelgano Windows. Ammette che Microsoft ha del lavoro da fare per migliorare alcune esperienze, ma non ha fornito dettagli su possibili cambi di direzione e quando questi potrebbero arrivare.

Can’t see any reason for sw engineers to choose Windows with this weird direction they are doubling down on So odd because Microsoft has building dev tools in their DNA… their OS doesn’t look like anything a builder who wants OS control could choose Mac or Linux it is for devs https://t.co/hNvjZixYYr — Gergely Orosz (@GergelyOrosz) November 13, 2025

Gli utenti preferiscono altri servizi

Microsoft ha negli ultimi anni puntato molto sull’AI, ad esempio, con Copilot (un assistente conversazionale basato su intelligenza artificiale che consente di aumentare la produttività e semplificare i flussi di lavoro offrendo assistenza contestuale, automatizzando le attività di routine e analizzando i dati), ma molti utenti preferiscono scegliere servizi di terze parti, anche a costo di rinunciare all’integrazione con il sistema operativo.

