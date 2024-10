Per Microsoft gli agenti Copilot autonomi sono le app dell’era AI

Pubblicità

Negli scorsi giorni Marc Benioff CEO di Salesforce ha stroncato gli strumenti AI di Microsoft: ora la multinazionale di Windows sembra rispondere a stretto giro di posta annunciando la possibilità, presto in anteprima pubblica, di creare agenti Copilot autonomi e personalizzati, in grado di svolgere svariati compiti.

Con Copilot Studio utenti e società possono creare agenti in grado di intervenire in autonomia occupandosi di lavori e processi, oppure di entrare in azione solo su richiesta via prompt. Si possono creare agenti per elaborare gli ordini, in grado di svolgere la funzione di assistenti alle vendite, per automatizzare la catena di fornitura, ma anche per altre operazioni in ambito marketing, finanza, servizio clienti nei settori più disparati, dalla finanza ai viaggi passando per la vendita al dettaglio.

Microsoft sfodera grandi ambizioni e intravvede enorme valore per gli agenti Copilot che possono occuparsi di quasi tutto. Nella visione di Redmond ogni società e azienda impiegherà diversi agenti Copilot, tanto da arrivare a definirli come “Le nuove app per un mondo basato sull’AI”.

Gli agenti Copilot funzionano grazie agli ultimi modelli di OpenAI e per il momento possono essere creati solo dagli utenti che hanno accesso alle anteprime di Microsoft: a partire dall’evento Microsoft Ignote del 19 novembre entreranno in fase di anteprima pubblica.

Sono stati svelati i primi agenti Copilot creati da società partner USA, tra cui PayPal, Pets at Home e McKinsey entrambe entusiaste perché gli agenti Copilot eseguono i compiti più noiosi e ripetitivi, inclusa la raccolta delle informazioni, permettendo ai dipendenti di concentrarsi dove sono più utili e produttivi.

Anche Microsoft ha introdotto i suoi primi dieci agenti AI autonomi in Dynamics 365 con applicazioni dedicate a vendite, assistenza, finanza e catena di fornitura. In Italia è possibile effettuare una prova demo gratuita di Copilot Studio per creare agenti anche in Microsoft 365: le versioni a pagamento partono da 28,10 euro per utente al mese, oppure 187,20 euro per 25.000 messaggi al mese.

