Supporto magnetico con aggancio a ventosa in sconto a 22 €

Se siete alla ricerca di un supporto pratico, stabile e facilmente regolabile allora date un’occhiata all’offerta attualmente in corso su WONDRARISE K007, un prodotto che nasce proprio per rispondere a queste esigenze, offrendo una combinazione interessante di funzionalità e materiali di qualità.

La praticità è data anzitutto dal sistema di aggancio magnetico che consente praticamente di fissare lo smartphone e allo stesso tempo orientarlo facilmente a seconda delle necessità, senza dover armeggiare con pinze o molle: basta avvicinare il telefono per metterlo subito in posizione.

La ventosa alla base rappresenta un altro punto di forza del supporto in quanto permette di agganciarlo praticamente a ogni superficie liscia, quindi non solo al parabrezza dell’auto ma anche alla scrivania in ufficio o al bancone della cucina, diventando così un accessorio utile in diversi contesti.

Per altro è dotata di una ghiera di bloccaggio tramite cui è possibile massimizzare l’adesione alla superficie su cui viene posizionata, aumentando di fatto il potere aspirante e la stabilità complessiva del supporto.

Dal punto di vista costruttivo sappiate infine che la scocca è realizzata in lega di alluminio e presenta una struttura pieghevole che permette di trasportarlo con maggiore facilità.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 22 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.