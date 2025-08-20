Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Con iPhone 17 Apple introdurrà nuove custodie per dimenticare FineWoven

Custodia Apple per iPhone in materiale FineWoven

Tutti hanno plaudito quando Apple ha deciso di eliminare l’impiego della pelle nei suoi accessori, ma il sostituto sintetico FineWoven è stato accolto da numerose critiche, tanto che Cupertino ha dismesso quasi completamente questo materiale, ma con iPhone 17 sono previste in arrivo custodie Apple costruite con un nuovo tessuto sintetico.

Più tecnico, meno lussuoso

La costante ricerca della perfezione nel design e nell’esperienza utente ha spinto Apple a innovare in diversi settori, ma ha anche fatto incappare la società in alcune scelte discutibili sulle quali il colosso è stato costretto a rivedere i propri passi.

Solo un esempio: la tastiera con meccanismo a farfalla e zero varietà di porte di collegamento per rendere i MacBook Pro super sottili, ma anche molto meno pratici per il lavoro di tutti i giorni. Due dettagli di non poco conto che Cupertino ha risolto.

Memore di quanto accaduto con FineWoven, apprezzato per colori, aspetto ed eco-sostenibilità, ma il suo look peggiora drasticamente con l’uso prolungato, secondo il leaker Majin Bu Apple punterà su un nuovo materiale sintetico più tecnico ma meno lussuoso nell’aspetto.

Pioggia di critiche per le custodie in tessuto FineWoven
Custodie Apple in materiale tecnico FineWoven, rimosse da Apple dopo le critiche degli utenti

Consistenza e resistenza

Alla vista apparirà come un tessuto e sarà proposto in custodie Apple caratterizzate da colori opachi, tra cui vengono indicati verde, arancione, blu e viola. Oltre a essere in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale di Apple, il nuovo tessuto tecnico sarà caratterizzato da maggiore resistenza ai graffi e in generale all’usura quotidiana rispetto al poco amato FineWoven.

In aggiunta offrirà una consistenza gommosa e aderente, qualità apprezzate nelle custodie perché migliorano la presa e riducono il rischio di cadute. Sembra però che per disporre di questi miglioramenti Apple abbia puntato un po’ di più sulla praticità a scapito di un look un po’ meno premium rispetto alla pelle e FineWoven.

Con iPhone 17 Apple introdurrà nuove custodie per dimenticare FineWoven - macitynet.it
Custodia in nuovo materiale sintetico di Apple per iPhone 17, foto di Majin Bu

Custodie Liquid Glass per iPhone 17

Fin qui per quanto riguarda le custodie destinate a sostituire quelle che un tempo erano i modelli top di Apple in pelle. Ma sempre secondo Majin Bu Cupertino con gli iPhone 17 introdurrà anche nuove cover indicate come Liquid Glass in silicone dotate di fori per applicare un laccio di trasporto. Alcuni dubitano del nome, inoltre potrebbero semplicemente essere nuove versioni delle cover in silicone o del modello classico trasparente di Apple.

Mancano pochi giorni per scoprirlo: secondo le anticipazioni Apple presenterà la gamma iPhone 17 il 9 settembre: gli inviti dovrebbero essere diramati nel giro di pochi giorni. Per tutte le anticipazioni che riguardano il modello base iPhone 17, il nuovo iPhone 17 Air e i modelli top di gamma iPhone 17 Pro e Pro Max si parte dai rispettivi collegamenti.

